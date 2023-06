Violan y matan a varias gallinas en una finca de Jaén

Quince gallinas han sido asesinadas de forma violenta tras ser violadas en una finca privada de Sabiote, Jaén. Tal y como ha informado el diario andaluz 'Ideal', la Guardia Civil está investigando este suceso que ha dejado a la localidad jienense consternada.

Los hechos, según citado medio, ocurrieron el fin de semana de las Fiestas del Medievo, celebradas en el municipio del 5 al 7 de mayo, cuando los propietarios de la finca se encontraban de viaje y fuera de la localidad.

El autor o autores de este delito habrían accedido a la instalación por el techo, con gran agilidad, rompiendo la chapa del tejado. Estos indicios, señalan las mismas fuentes, indican que los responsables serían personas jóvenes. No se llevaron nada material del lugar, se limitaron a maltratar a los animales y a matarlos posteriormente.

Fueron unos familiares, los encargados de dar de comer a los animales, los que se dieron cuenta de lo que había pasado. Tal y como han narrado a 'Ideal', al entrar a la finca se encontraron con "las gallinas muertas, algunas agonizando y todas con su parte trasera destrozada, roja, desplumadas. Una de ellas Ilueca, que iba a tener pollitos". El único superviviente fue un gallo.

Los vecinos de la zona hallaron algunas de estas aves fuera de la finca, también fallecidas y con signos de violencia. Llegaron a ver a una ahorcada en una rama de un olivo.

Según el citado medio, los agentes estuvieron recabando pruebas sobre el terreno y la investigación continúa abierta, sin hallar todavía a culpables. Nadie se explica este suceso, ya que las mismas fuentes aseguran que el dueño "no tiene enemigos" que hayan podido cometer este crimen "contra unos animales indefensos". "No tienen que estar bien de la cabeza o no iban bien", lamentan.