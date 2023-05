El CIS de Tezanos, de error en error

Es el experto en encuestas más famoso en España y hasta hace un lustro era también el más respetado. Pero desde desde que llegó a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en junio de 2018, solo unas semanas después de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, José Félix Tezanos (Santander, 1946) ha perdido gran parte de su prestigio como gurú demoscópico. Su última equivocación, este domingo, cuando auguró una victoria del PSOE en las municipales por tres puntos y ganó el PP precisamente por tres. Miembro de la cúpula del PSOE desde 1988, su etapa en el CIS está siendo un calvario, sobre todo por los errores de los barómetros electorales. En solo una encuesta, la de las primeras elecciones generales de 2019, Tezanos clavó los resultados. Estas son algunos de los fiascos (y el acierto) de su CIS.

Autonómicas de Andalucía, diciembre de 2018

El primer sondeo electoral de Tezanos fue también su primer fracaso por sobreestimar al PSOE y no detectar la irrupción de Vox. En su encuesta, el CIS daba a los partidos de izquierda la mayoría absoluta: el PSOE de Susana Díaz lograría entre 45 y 47 diputados y Adelante Andalucía (Podemos-IU) alcanzaría los 20, suficientes para sumar entre los dos más de 55, la mayoría absoluta. El sondeo otorgaba entre 20 y 22 escaños al PP, también entre 20 y 22 a Ciudadanos y solo uno a Vox. El resultado fue totalmente diferente: las elecciones las ganó el PSOE, sí, pero solo con 33 escaños, y Adelante Andalucía consiguió 17, lo que dejaba a los partidos de izquierda sin mayoría. El PP de Juanma Moreno superó las previsiones, con 26 escaños, Ciudadanos sí las cumplió, con 21, y sobre todo, Vox rompió la encuesta al alcanzar 12. La suma de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox permitió gobernar a Juanma Moreno.

Generales de abril de 2019

En la trayectoria de Tezanos al frente del CIS hay muchos errores, pero también algún gran acierto. Probablemente el mayor de todos fue el de las elecciones generales de abril de 2019. El CIS pronosticó entre 123 y 138 escaños para el PSOE, entre 66 y 76 para el PP, entre 42 y 51 para Ciudadanos, entre 28 y 34 para Unidas Podemos y entre 29 y 37 para Vox. Los pronósticos clavaron, en su horquilla más baja, los resultados del PSOE (123) y del PP (66), aunque se quedaron por debajo para Ciudadanos (57), Podemos (42) y por encima para Vox (24).

Las estimaciones erróneas del CIS. Vocento

Autonómicas de Comunidad Valenciana, abril 2019

El sondeo de las autonómicas de la Comunidad Valenciana fue un buen ejemplo de las debilidades de las encuestas de Tezanos, principalmente, la sobreestimación del PSOE. Para estos comicios el CIS previó que el PSOE lograría entre 33 y 36 escaños; el PP, entre 18 y 19; Ciudadanos, entre 16 y 19; Compromís, entre 17 y 18; Podemos, entre 7 y 8, y Vox, entre 5 y 6. Y los resultados electorales fueron: 27 para el PSOE, 19 para el PP, 18 para Ciudadanos, 17 para Compromís, 10 para Vox y 8 para Podemos.

Elecciones al Parlamento Europeo de 2019

No hubo grandes errores en la encuesta del CIS para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, únicamente, la infrarrepresentación de Vox. El centro estimó que el PSOE lograría entre 17 y 18 eurodiputados; el PP, entre 11 y 12; Ciudadanos, entre 8 y 9; Podemos, 8; y Vox, entre 4 y 5. El 26 de mayo, las urnas dieron como ganador al PSOE con 20 representantes, por delante del PP (12), Ciudadanos (7), Podemos (6) y Vox (3).

Autonómicas de mayo de 2019: el caso de Madrid

En ocasiones, las encuestas del CIS no solo se equivocan, sino que dejan horquillas tan amplias que provocan expectativas que luego no se cumplen. Así ocurrió en el caso del Parlamento de Madrid (mayoría absoluta en 69) en 2019, cuando no hubo un sondeo nacional, solo autonómicos. Tezanos abrió la puerta a un Gobierno de la izquierda liderado por el PSOE de Ángel Gabilondo, al que otorgaba entre 33 y 38 escaños. Por detrás quedaba el PP de la entonces novata Isabel Díaz Ayuso, con entre 29 y 33; Ciudadanos, con entre 21 y 21; Podemos, con entre 17 y 19; Más Madrid, con entre 16 y 18; y Vox, con entre 6 y 8. Efectivamente, el PSOE ganó los comicios, con 37 escaños, dentro de la horquilla prevista, pero le dio para gobernar con Ciudadanos (26) y Vox (12), que dobló el pronóstico del CIS. El gran pinchazo de Podemos, que se quedó en 7, no compensó la subida de Más Madrid (20), y Ayuso llegó al Gobierno por los pelos. El resto es historia.

Generales de noviembre de 2019 (repetición)

La repetición electoral de 2019 fue, probablemente, la encuesta que más desprestigió al CIS de Tezanos porque falló clamorosamente en todos los pronósticos. El organismo otorgó una clara victoria al PSOE, con una horquilla de entre 133 y 150 diputados; el PP se quedaría entre 74 y 81; Ciudadanos, entre 27 y 35; Unidas Podemos, entre 27 y 33; y Vox, entre 14 y 21. Lo que sucedió fue una enmienda en toda regla al barómetro. El PSOE, que estaba sobreestimado, como en otras ocasiones, se quedó en 120; el PP subió hasta los 88; Vox se disparó a 52; Podemos mejoró con 35; y Ciudadanos se hundió con solo 10.

Autonómicas de Galicia, 2020

Acertó más bien poco la encuesta del CIS en las autonómicas gallegas de 2020. En un parlamento en el que la mayoría absoluta está en los 38 escaños, Tezanos daba al PP entre 39 y 42, y efectivamente, Alberto Núñez Feijóo alcanzó en las urnas la horquilla más alta, con 42. Pero en el resto de los partidos, la encuesta y la realidad no se parecieron en nada. De nuevo, el CIS pronosticó para el PSOE (16-18) un resultado mucho mejor que el conseguido (14); al BNG, uno mucho peor (12-14 frente a los 19 logrados); y a Galicia en Común (Podemos) le auguró entre 4 y 6 y no consiguió nada.

Parlamento vasco, 2020

En cambio, en el País Vasco, el CIS sí se acercó bastante. Tezanos pronosticó entre 31 y 34 diputados al PNV; entre 16 y 18 a Bildu; entre 11 y 13 al PSOE; entre 11 y 12 a Podemos, y entre 3 y 6 a la confluencia del PP y Ciudadanos. Y los resultados fueron: PNV, 31; Bildu, 21; PSOE, 10; Podemos, 6; PP y Ciudadanos, 6; y Vox, uno.

Parlamento de Cataluña, 2021

En las elecciones catalanas de 2011, el CIS acertó los resultados de los dos partidos ganadores, pero falló en casi todo lo demás. Tezanos pronosticó para el PSC entre 30 y 35 diputados; entre 31 y 33 para ERC; entre 20 y 27 para Junts per Cataluña (JxCat); entre 13 y 15 para Ciudadanos; entre 9 y 12 para En Comú Podemos; entre 8 y 11 para la CUP; y entre 6 y 10 para Vox. El domingo 14 de febrero las urnas otorgaron 33 escaños al PSC; 33 a ERC; 32 a JxCat; 11 a Vox; 9 a la CUP; 8 a En Comú Podem; 6 a Ciudadanos y 3 al PP.

Autonómicas de Madrid, 2021

La convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid en 2021 por parte de Ayuso pilló a muchos a contrapié, y también al CIS. El instituto pronosticó la victoria del PP con 59 escaños (aquí no había horquillas) y a Vox le concedió 9, pero dejó la puerta abierta a un gobierno de izquierdas con 38 escaños para el PSOE, 20 para Más Madrid y 10 para Podemos. En las urnas, sin embargo, la presidenta de Madrid arrasó y no hubo ninguna opción para la izquierda. El PP de Ayuso logró 65 escaños, el PSOE logró 24 (14 menos que los augurados) e incluso fue superado por Más Madrid, también con 24, pero con más votos, y Vox (13) superó a Podemos (10).

Parlamento de Castilla y León, 2022

Si en el sondeo de Madrid de 2021 no hubo horquillas, en el de Castilla y León las hubo, y enormes. Y aun así, el CIS fue un fracaso. Tezanos dio como ganador al PSOE con una estimación de entre 25 y 34 diputados; al PSOE le pronosticó el segundo lugar con entre 27 y 32; a Vox, entre 4 y 8; a Podemos, entre 3 y 5; y a Ciudadanos, entre 2 y 5. Pero las urnas fueron por otro lado. El PP ganó los comicios, con 31 diputados, y pudo gobernar de la mano de Vox, que logró 13. El PSOE se quedó en 28 y Podemos y Ciudadanos, uno cada uno.

Municipales 2023

Para los comicios del domingo pasado el CIS estimó los resultados nacionales totales basándose en las votaciones municipales, las únicas a las que estaban llamados todos los españoles. Pero las urnas dejaron unas cifras muy alejadas que las estimadas por el organismo. Tezanos dio como ganador al PSOE, con el 31,7% de los sufragios, y por detrás dejó al PP, con el 27,3%; Podemos y todas sus confluencias serían la tercera fuerza, con el 7,9%; Vox tendría el 6,8% y Ciudadanos, el 1,7%. Pero al contrario que lo pronosticado por el CIS, el PP logró la victoria, con el 31,5% de los votos y la segunda posición fue para el PSOE, con el 28,1%. Con Vox sí acertó (7,19%) y con Ciudadanos también (1,35%), mientras que Podemos y sus socios se quedaron muy lejos de la predicción.