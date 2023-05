La corrupción electoral en Melilla y Mojácar agita la recta final de la carrera hacia el 28-M

A apenas cuatro días de las elecciones y a menos de 24 horas de que se cerrase el plazo para votar por correo la campaña electoral sufrió este miércoles una nueva sacudida que se suma a la del fraude del voto por correo detectado en Melilla. Si el escándalo de la ciudad autónoma podía afectar muy tangencialmente al PSOE, como socio de Gobierno de Coalición por Melilla, cuyo número tres y consejero de Juventud fue detenido el martes por la Policía Nacional, el de la compra de voto investigada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) cayó como un misil sobre la dirección de los socialistas andaluces y sobre Ferraz que, al igual que sucedió hace unos meses con el 'caso Tito Berni', se apresuró a intentar lanzar un mensaje contundente de tolerancia cero.

Las investigaciones sitúan a dos candidatos del partido de Pedro Sánchez, el número dos y el número cinco de la lista al Ayuntamiento de la ciudad almeriense, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno, como parte de la trama. Al primero ya se le ha abierto un expediente y ha sido suspendido cautelarmente de militancia. Fuentes de la dirección socialista sostienen que contra Vizcaíno no se ha podido hacer nada porque no es militante, a pesar de que en las listas oficiales publicadas en el BOE el 2 de mayo aparece como miembro del PSOE y no como independiente.

Legalmente, no es posible apartar de las listas a los candidatos ya proclamados y en caso de que fueran elegidos tampoco está en manos de los socialistas forzar la renuncia al acta de concejal. Pero fuentes del partido aseguran que ni uno ni otro formarán en ningún caso parte de su agrupación municipal. «Que la justicia los juzgue. A nosotros no nos tiembla el pulso con cualquier práctica ilegal o fuera de una altura ética máxima», insistieron.

La dirección del PSOE lleva muy a gala su rápida reacción frente a escándalos de corrupción frente a un PP que, arguyen, siempre arrastra los pies. Pero la muestra de que este asunto les resulta incómodo en un momento tan delicado se aprecia en que, con la misma rapidez con la que informó de las medidas disciplinarias contra Flores, borró también de su web el vídeo y la nota de prensa del acto que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, compartió el pasado 18 de julio en Mojácar junto al cabeza de lista en la localidad, Manuel Zamora.

Urge quitarse cualquier sospecha de mácula y eso no solo se aplica al PSOE. También la víspera los dos grandes aliados de Yolanda Díaz en Sumar, Más País y Compromís, corrieron a asegurar que hacía ya una semana que habían excluido a Coalición por Melilla de la red de partidos regionales unidos bajo el Acuerdo del Turia.

Antecedentes

El consejero de Juventud detenido, Mohamed Ahmed Al-lal, fue destituido hoy por el presidente Eduardo de Castro, exmiembro de Ciudadanos (expulsado en 2021 por ocultar su imputación en un caso de prevaricación) que gobierna en coalición con el PSOE y la formación promarroquí de Mustafá Aberchán, condenado a dos años de prisión y dos y medio de inhabilitación en 2021 por una trama de compra votos en las elecciones al Senado de 2008.

El PP aduce que solo eso debería bastar para que Pedro Sánchez obligara a romper la coalición de Gobierno con CpM. Pero esa opción no está ahora sobre la mesa. Al revés, la vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, deslizó hace unos días que además del partido de Aberchán, también estaba salpicado por el caso otra fuerza política y algunas informaciones recogían ayer que dos de los diez detenidos compraban votos para el PP; algo que el presidente del partido en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, niega.

En las filas populares aseguran estar "absolutamente tranquilos" respecto a la posibilidad de verse implicados en este asunto. "Que hablen alto y claro y digan quiénes han cometido ese delito", retan en la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclamó, por su parte, a la Policía y a las instancias judiciales que lleguen "hasta el final" para que los responsables de esta supuesta trama paguen sus responsabilidades si finalmente se prueba que han intentado alterar un proceso electoral. "Es muy grave en términos de calidad democrática que haya personas que de una u otra manera intenten alterar la voluntad de los ciudadanos", manifestó.

Los populares no aclaran de momento si apoyarán en el Congreso una comisión de investigación sobre el presunto fraude electoral como quiere Ciudadanos. Piden paciencia y esperarán a que conozcan más detalles de la investigación policial antes de dar ese paso. Pero el coordinador general del partido, Elías Bendodo, sí aprovechó para cargar contra los socialistas, a los que acusó en su conjunto de "romper las reglas del juego" y "no tener límites" por el caso de Mojácar. En la localidad almeriense gobierna el PP con mayoría absoluta, aunque la alcaldesa Rosa María Cano va en estas elecciones de número dos.