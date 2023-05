Pilar Lima (Podemos) responde a 'El Hormiguero': “Sorda, bollera, feminista y cabezona, así soy"

Pilar Lima, candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía de Valencia, ha contestado a través de sus redes sociales a las burlas sufridas en ‘El Hormiguero’ durante el programa emitido el pasado martes, en referencia a su orientación sexual y su problema de audición.

Horas más tarde de que la ministra de Unidas Podemos, Irene Montero, presumiera en un acto electoral en Valencia de Pilar Lima porque “será la primera alcaldesa sorda y bollera”, Pablo Motos moderó la habitual mesa política junto a Miguel Lago, María Dabán, Juan del Val y Rubén Amón. Los cinco hablaron sobre las próximas elecciones autonómicas y municipales, y sobre las propuestas de los diferentes partidos políticos.

En un momento dado, Pablo Motos preguntó a los presentes qué requisitos tienen que tener los candidatos de cualquier partido “para ser aceptados” y Miguel Lago, humorista gallego y colaborador habitual del magacín en Antena 3, respondió entre risas: “sorda”, haciendo referencia a la candidata valenciana.

Tras estos hechos, Lima ha respondido con un vídeo a Pablo Motos presentándose como “sorda, bollera, feminista y cabezona" e invitando al presentador al “siglo XXI”.

Desde entonces, no cesan los mensajes en redes sociales de apoyo a la candidata de Unidas Podemos. De todas las muestras de ánimo las que más le han conmovido, asegura, han sido las de sus compañeros de partido entre quienes se encuentra Irene Montero. La Ministra de Igualdad también ha defendido a la candidata a través de un tuit: "¿De qué se ríen? (...) Y sí, será la alcaldesa de Valencia, bollera y sorda, con mucho orgullo".

¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres @pilar_lima. Basta de discriminación o de burla.



Y sí, será la alcaldesa de València bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre Pilar 💜✊🏼 pic.twitter.com/Z8LWxXSjou — Irene Montero (@IreneMontero) May 17, 2023

Lima asegura que, a pesar de que también se ha encontrado a los "típicos trolls de la derecha y la ultraderecha", según indica, se siente fuerte porque tiene "la misión de gobernar el Ayuntamiento de Valencia". La candidata asegura que ahora le “han dado más motivos para gobernar en la ciudad, porque queremos una ciudad libre de odio Lgtbiq+, una ciudad inclusiva”, explica.

La candidata estudia acciones legales

Pilar Lima, diplomada en Trabajo Social y profesora especialista en lengua de signos, asegura que denunciará al programa ‘El Hormiguero’ tras “las burlas recibidas por ser sorda y lesbiana”. La candidata explica que “es preocupante que programas en horario de máxima audiencia que ven millones de familias y de jóvenes nos discriminen entre risas a las personas Lgtbiq+ y a las personas con discapacidad”. Añade que "no somos objeto de chiste, somos personas con todos los derechos políticos y podemos ser alcaldesas, claro que podemos".

Según indica, nadie del programa se ha puesto en contacto con ella ni para dar explicaciones ni para pedir disculpas: "No, de momento no me ha llegado nada".