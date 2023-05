Feijóo responde a Sánchez tras la "ignominia" de las listas de Bildu: "Lo indecente es que pactes con ellos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este sábado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por asegurar ahora que no es decente que Bildu lleve a 44 exmiembros de ETA en sus listas y le ha contestado que lo indecente es que pacte y gobierne con ese partido. A su entender, el Gobierno ha tardado "48 horas" en reaccionar y lo ha hecho al ver la "ola de indignación" que este tema ha provocado entre los ciudadanos pero no se puede responder con la "boca pequeña" sino que hay que tomar "decisiones".

"Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos", ha espetado el presidente del PP a Sánchez en un mitin en Getafe ante más de mil afiliados del partido, un día después de el jefe del Ejecutivo afirmase desde la Casa Blanca que, aunque puede ser legal llevar a exconvictos de ETA en las listas, "no es decente".

"Si ya era reprobable la reacción del sanchismo con Bildu, ahora es simplemente vergonzosa. Las primeras 48 horas que conocimos que Bildu lleva a más de 40 etarras y más de 7 condenados por asesinato fueron demoledoras para la historia del sanchismo. El sanchismo dictó silencio", ha denunciado Feijóo en este acto electoral del PP junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato a la Alcaldía de este municipio madrileño, Antonio José Mesa.

Feijóo ha señalado que pasado el plazo de 48 horas se han dado cuenta de que "ni Sánchez podría soportar semejante ignominia" y "algunos" empezaron a decir que eso "era feo". Y al final, ha proseguido, al ver la "ola de indignación que esto genera", el jefe del Ejecutivo se pronunció desde Estados Unidos.

Emplaza a los candidatos del PSOE a decidirse

El líder del PP ha recalcado que a este "nuevo despropósito" de Bildu "no se responde con silencio", con la "boca pequeña" o una "crítica puntual" sino que hay que responder con un "rechazo absoluto", con "denuncia" y "decisiones". "Aquí hay que responder con rechazo absoluto y se responde con decisiones", ha declarado, para añadir que le gustaría saber cuántos "barones y lideresas de Sánchez le han llamado estas últimas horas", ha aseverado.

Tras asegurar que le da "mucha pena" que el PSOE "hoy esté dispuesto a ser cautivo de Bildu", ha emplazado de nuevo a los candidatos de PSOE a rebelarse y "hacer algo". "Tienen que decidir y tienen dos opciones: o Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez", le ha emplazado, para dejar claro que si Sánchez y sus candidatos "defienden la dignidad de la nación", lo hará el PP "en toda España".

Feijóo, que ha recordado que España ha tenido que sufrir décadas de terrorismo con más de "mil muertos" por una banda terrorista, ha avisado que si Sánchez y sus candidatos no defienden "la dignidad" de la nación, la democracia y la Constitución y, sobre todo, de las víctimas del terrorismo, lo hará el PP "en toda España".

Además, el jefe de la oposición ha asegurado que está "orgulloso" de que Arnaldo Otegi haya reconocido que si depende de él, el PP "no gobernará en España". "Me repugnaría lo contrario y me da mucha pena que el PSOE hoy esté dispuesto a ser cautivo de Bildu", ha manifestado.

Elegir entre gobiernos "sólidos" o "débiles"

Tras asegurar que el 28M confrontan dos modelos, el de la "ilusión" del PP y el del "miedo" del PSOE de Sánchez, ha afirmado que los candidatos del PSOE "escapan" del jefe del Ejecutivo por temor a que reste en sus campañas o pinchar en los actos.

A su entender, el 28M es una cita "crucial" porque van a "elegir entre los buenos y los malos gobiernos". "Vamos a elegir entre la gestión y la frivolidad, entre el interés general y los intereses personales, entre los gobiernos sólidos y los gobiernos débiles. Estamos efectivamente en un momento crucial de nuestro país y vamos a tomar decisiones claves", ha abundado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que el 28 de mayo será "un gran día" porque van a "empezar a derogar el sanchismo" que consiste en "derogar las malas políticas" que han impactado en la vida de la gente, "empobrecido" al país, "dividido" a la sociedad o "desprestigiado" las instituciones.

En este punto, ha citado algunas de las normas que derogará como la Ley de Memoria Democrática "escrita por Bildu", la Ley de Educación" al servicio de la ideología", la Ley de Vivienda que legisla a favor de la "okupación ilegal de vivienda" o una política económica "basada en el incremento masivo" de impuestos o de la deuda

Aparte de derogar las "políticas perniciosas", Feijóo ha defendido derogar "las formas" como el hecho de que se aplique la "mentira como forma básica para hacer política" o el "señalamiento al discrepante". Según ha añadido, hay que derogar los "escándalos, los teatrillos con los militantes" o "el abuso de las instituciones".

Además, Feijóo ha echado en cara al Gobierno su triunfalismo económico cuando, según ha dicho, una cuarta parte de los españoles viven en el umbral de la pobreza, que España registra las mayores tasas de paro de la UE y que es el que más renta disponible ha perdido. "Cuando un político se aísla, deja de entender el país que gobierna", ha manifestado, para pedir de nuevo a Sánchez que baje el IRPF y el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

A Ayuso: "Te vas a salir del mapa"

A renglón seguido, se ha mostrado convencido de que Ayuso revalidará el Gobierno madrileño y ha dicho, tras los resultados del CIS de José Félix Tezanos, que deja al PP al borde de la mayoría absoluta en la Comunidad: "Si el CIS de Tezanos te ha dado ese resultado, es que te vas a salir del mapa".

Dicho esto, ha pedido el voto para Ayuso en las elecciones del 28 de mayo porque, según ha dicho, Madrid es una comunidad libre, que "necesita un gobierno libre, libre de populismos e ideologías que quieren empobrecer a una región líder, de los chantajes de cualquier minoría, y de prejuicios y envidias". "Madrid necesita una mayoría de Díaz Ayuso sólida, amplia, diáfana, contundente, incontestable, libre y absoluta", ha finalizado.