Denuncian situaciones de "explotación laboral" en la UME: "Se reconoce con retribuciones, no con palmaditas o aplausos"

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado la situación profesional de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que, advierte, en algunos casos están sometidos a un "régimen cercano a la explotación laboral", con horarios que llegan a ser "abusivos", y han reivindicado que la particularidad y "peligrosidad" de esta unidad "no se reconoce ni con palmaditas ni con aplausos, sino con retribuciones".

El colectivo, que ha expuesto esta situación que califican de "insostenible" este martes en rueda de prensa, ha advertido de que los efectivos hacen horarios que "no están escritos", en algunos casos "casi doblando" la jornada laboral establecida en la función pública.

Desde la asociación han denunciado, en declaraciones a Europa Press, situaciones de "abuso laboral" cercanas a la "explotación" en los cuarteles de la UME y han subrayado que en ningún caso "se compensa con descanso o retribuciones".

Así, aunque se han mostrado conscientes de la situación "particular" de la UME, debido a la "gran disponibilidad y imprevisibilidad", han denunciado que los efectivos de la UME hacen "más horas que cualquier otro militar". "Dónde va a parar entonces el descanso y la conciliación familiar y personal", se han preguntado.

Precisamente, han pedido que esos horarios "imprevisibles" de regulen de manera específica para que los efectivos puedan tener garantizado "el derecho a unas vacaciones" para facilitar "al máximo" la conciliación.

En esta línea, desde la Asociación Unificada de Militares Españoles se han mostrado "cansados" de que desde el Ministerio "se venda" que la UME es una unidad "modelo" mientras "no se reconocen los valores del personal", y han remarcado que es la unidad del Ejército que "más visibilidad tiene de cara a la sociedad".

"Todos los valores de los trabajadores se les debe de reconocer con aplausos y bonitas palabras, pero detrás hay un gran trabajo, unos horarios abusivos mucho más allá de la jornada reglamentada, una peligrosidad que pocas unidades tienen, y eso no se reconoce ni con palmaditas ni aplausos, sino con retribuciones que hoy no tienen, y con un equilibrio entre obligaciones y derechos que en este caso no se da", ha expresado.

Finalmente, ha indicado que desde el colectivo mantendrán reuniones con los efectivos para conocer "más particularidades" -este mismo martes por la tarde tienen una en València-, y ha avanzado que, en caso de que la situación no cambie, tomarán medidas como la convocatoria de manifestaciones y concentraciones para "hacer ver a la gente que -los militares de la UME- no solo apagan fuegos, sino que también defienden sus derechos".

"Únicamente pedimos que se cumpla la normativa", han reclamado. La asociación ha remitido al Ministerio de Defensa un informe para denunciar todas estas situaciones "cercanas a la explotación laboral".