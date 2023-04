Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley del 'solo sí es sí'

La estrategia de Pedro Sánchez es clara: menos "ruido" y a los hechos, "a las cosas del comer". "Educación, pensiones, reforma laboral... Ahora tocaba la Ley de Vivienda y hemos cumplido. Dejará de ser un problema para convertirse en un derecho constitucional", subraya. Estamos en precampaña y el 28-M es clave para barruntar qué pasará en las generales de diciembre. "La economía sonríe a España", enfatiza. Pero los hechos también hablan de la guerra abierta entre Podemos y Sumar, del varapalo que ha supuesto la marcha de Ferrovial a Países Bajos o de la polémica reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. Y aquí, en la entrevista concedida ayer a este periódico en Bilbao, donde encabezó el homenaje en memoria del histórico dirigente de los socialistas vascos Rodolfo Ares, el presidente del Gobierno no tuvo reparos en "pedir perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley".

Sobre la recién pactada Ley de Vivienda con Esquerra y Bildu, y sobre si este pacto los convierte en sus socios preferentes, Pedro Sánchez afirma que lo primero que deberían hacer es "felicitarnos por el acuerdo. A través del compromiso público, transformamos en un derecho, un derecho constitucional, lo que para buena parte de la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, es un auténtico problema, como es el acceso a la vivienda. Era un compromiso de legislatura". También subrayó "a lo largo de esta legislatura se ha planteado el debate de por qué son los partidos nacionalistas los que apoyan esos avances y no, por ejemplo, el PP" y que la pregunta "no es que esos avances sociales vengan avalados o respaldados por distintas formaciones nacionalistas, sino que todos esos avances sociales los hemos logrado con el PP en contra, a pesar del PP y sin el PP".

Ante las primeras críticas que han comenzado a surgir a la nueva ley, sostiene que su objetivo es "convertir la vivienda pública en un derecho y no en un problema, comprometiendo a la Administración en la construcción masiva de vivienda pública. Esa será la única manera de poder lograr resolver el grave problema de la emancipación, en particular de los jóvenes". El presidente del Gobierno sostiene que "España tiene unas tasas intolerables en comparación con Europa. Además, uno de los elementos fundamentales es la prohibición de la venta a fondos buitre de vivienda pública, algo que se hace sistemáticamente por parte de los gobiernos conservadores con sus recetas neoliberales".

En cuanto a la reforma de la ley de ‘sí es sí’ que ha supuesto la rebaja de penas de un millar de condenados y la puesta en libertad de un centenar de agresores sexuales, Sánchez afirma que "es una buena ley que sitúa de nuevo a España en la vanguardia de lo que es la protección de las víctimas de agresión sexual en un plano absolutamente integral. Y efectivamente, ha habido un efecto indeseado. Algunas de esas excarcelaciones o revisiones no son definitivas, aún pueden ser recurridas, pero en todo caso se ha provocado un efecto indeseado que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo contemplaron pero que tenemos que resolver. El planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es respetar el corazón de la ley, respetar el consentimiento como el elemento central de la ley, pero debemos dar una respuesta desde el punto de vista jurídico y técnico, no político".

Sobre si alguien de su Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad política por efecto indeseado que ha provocado, Pedro Sánchez afirma que sí que puede decir es que "si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados". Además, cree "que ningún diputado, incluso los que han votado en contra de esta ley, está a favor de rebajar las penas. Por tanto, pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados porque es la mejor manera de defender la propia ley".

Acerca del apoyo recibido del PP para aprobar la reforma, sostiene que la reforma se aprobará "con el apoyo de los grupos que estén dispuestos a respetar el corazón de ley pero a resolver desde un punto de vista jurídico y técnico estos efectos indeseados. Antes les decía que el PP vota sistemáticamente en contra de los avances sociales, pero en los casos en los que se pueda contar con el apoyo de la derecha si es para el bien de una causa feminista, como es la de corregir esos efectos indeseados, bienvenido sea".

Crisis en la izquierda

Sobre la división que pueda haber en su Gobierno de coalición y la crisis en la izquierda, el presidente del Gobierno afirma que él preside «un Gobierno de coalición. Soy secretario general del PSOE desde 2014 y siempre he reclamado la autonomía de los proyectos políticos. Y si yo he defendido esto, debo respetar la autonomía de otras formaciones como Podemos y Sumar para resolver sus diferencias. ¿Cuál es mi deseo desde ese respeto? Que las piezas encajen en el puzle".

Sobre si le preocupa que estas divisiones debiliten a la izquierda en las urnas y pongan una alfombra roja a la derecha, mantiene que "está por ver cómo se solucionan estas diferencias. Pero si queremos reconstruir todo lo roto durante la década de respuesta neoliberal a la crisis financiera y queremos consolidar los avances logrados en beneficio de la clase media y trabajadora de nuestro país, España necesita una década de políticas progresistas".

Así mismo, acerca de si su objetivo es reeditar el ejecutivo sostiene que lo que le gustaría es "contar con una mayoría más amplía. Por eso, cuando lleguen las elecciones generales, voy a pedir una confianza mayoritaria para tener un Gobierno mucho más fuerte. En mi investidura dije que esta iba a ser la legislatura del diálogo y lo está siendo a todos los niveles".

Sobre el cruce de reproches que el PSOE realiza al PP por gobernar con Vox y los que el partido de Feijóo hace al PSOE por gobernar con Bildu, afirma que su partido que, él sepa, "no gobierna con Bildu y el PP sí lo hace con Vox. Al PSOE le separa un abismo de Bildu. Cuestión distinta es que puntualmente nos podamos entender para avances sociales, como la reforma de las pensiones o la Ley de Vivienda. En el caso del PP, en este año largo de Alberto Núñez Feijóo hemos visto cambios. Han pactado el primer Gobierno de coalición con la ultraderecha en Castilla y León; han pasado del no a la abstención en la moción de censura y acabamos de ver en Doñana, que pese a tener mayoría absoluta, convergen con Vox para perpetrar esta agresión. Hay un gran riesgo de que después del 28-M se formen gobiernos del PP con Vox que van a involucionar a las sociedades». Además, añadió que "no tenemos contemplado bajo ningún escenario gobernar con Bildu".

Órdago independentista

Sobre el proyecto de claridad para Cataluña que ha presentado el presidente de la Generalitat Pere Aragonès, y que desemboca en un referéndum pactado, afirma que "la propuesta de Aragonès y de ERC, si algo demuestra políticamente, es la enorme distancia que nos separa y, por tanto, la importancia del diálogo, de abandonar las posiciones maximalistas, para llegar a acuerdos. No solo la Constitución española, ninguna Constitución del mundo reconoce el derecho a la secesión. Una de las lecciones que tiene que aprender el independentismo catalán es que después de la pandemia y ahora con la guerra lo que estamos viendo es una aceleración del proceso de integración europea. El proyecto independentista de separación, como tal, es más propio del siglo XIX y del siglo XX que del siglo XXI". Además, sobre cuál cree que es la solución, el presidente del Gobierno mantiene que lo importante es que el independentismo sea honesto con la sociedad catalana y reconozca que hay que ir a fórmulas de entendimiento y de encuentro en sociedad. Y no lo no digo yo, sino la propia encuesta del CEO catalán en la que la mayoría está a favor de seguir perteneciendo a España".