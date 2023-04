Podemos llama a participar en un acto en Zaragoza con un vídeo que desata la polémica

La portavoz de Podemos y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha asegurado que el vídeo de la Fiesta de la Primavera, que se celebra el próximo fin de semana en Zaragoza, es una grabación promocional que refleja la valentía del partido, evitando aclarar si hay una censura a la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

En declaraciones frente al Congreso y al ser preguntada por ello, Jacinto ha eludido explicar si había una intencionalidad de criticar a Díaz o al ministro Alberto Garzón en el vídeo que difundieron para animar a la gente a acudir al mitin que marcará el inicio de la precampaña de los morados. En este sentido, ha asegurado que el vídeo no es ofensivo con el resto de fuerzas progresistas.

Cuestionada sobre si el vídeo puede perturbar relaciones con IU, donde mantienen diversas coaliciones, o si ministros como el caso de Alberto Garzón pudieran sentirse ofendidos, Jacinto ha respondido que no lo cree porque solo se pretende visualizar que Podemos es la "fuerza viva que ha cambiado con este país y ha acabado con el bipartidismo".

Ione Belarra cita así a los ciudadanos de Zaragoza en las Redes Sociales: Podemos es la gente como #TúQueNoTeCallas aunque sea difícil. Este sábado nos vemos todos y todas en Zaragoza

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que cuando las cosas "tienen un coste político" y se hacen propuestas que permiten "transformar y avanzar en derechos, es una realidad que solo Podemos se atreve a decirlo", ha dicho en RNE.

Según Alejandra Jacinto, lo que refleja el clip "es lo que significa Podemos para la gente, que es tener valentía para acometer las grandes transformaciones" que necesita España y demuestra que es una fuerza que se enfrenta "aunque haya consecuencias".

En el vídeo convocando a los ciudadanos a participar en los actos de Zaragoza, Podemos explica lo que es ser de este partido: "Es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania (...)", una pulla dirigida a la vicepresidenta segunda del Gobierno por cerrar filas con Pedro Sánchez en el envío de armas.

Hay otro mensaje a Díaz entre los casi cinco minutos que dura la grabación, en el que la voz en off señala que hay quien puede pensar que Podemos "es un grupo de resistentes alejados de las mayorías y condenados a vivir en una esquinita del tablero".

"La gente no es idiota, sabe que hay diferencias", ha subrayado Montero, y reconocer esas diferencias "no es incompatible con el compromiso con la unidad".

Ha vuelto a repetir que le preocupa que Díaz "no haya mostrado su compromiso con la unidad" al no haber firmado con Podemos un acuerdo para establecer la celebración de primarias abiertas cuando llegue el momento.

Para Montero, es evidente que hay "un cuestionamiento" por parte de los partidos que podrían incorporarse a Sumar sobre el peso que tiene que tener cada organización y, en concreto, que Podemos debe ocupar "un rol secundario" y eso es lo que debe determinar la gente "a través de un método democrático, participado".

Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha enmarcado en el periodo electoral el vídeo publicado por Podemos. "Me parece un vídeo electoral, estamos en campaña electoral", se ha limitado a responder al ser cuestionado al respecto. "No tengo nada que decir, no puedo comentar ningún vídeo electoral", ha añadido.

Podemos llama a sus simpatizantes a movilizarse y visualizar su fuerza militante el próximo sábado en Zaragoza, donde tendrá lugar el mitin central de su 'Fiesta de la Primavera' en el que Ione Belarra e Irene Montero arroparán a los candidatos al 28M en Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Canarias, entre otros.