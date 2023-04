Aumenta la brecha entre Podemos y Díaz, que no vería un fracaso la ruptura

La brecha entre Sumar y Podemos se ha hecho este lunes más grande después de que Yolanda Díaz haya verbalizado que no consideraría ningún fracaso para sus expectativas electorales que los morados no se apuntaran finalmente a su proyecto electoral, unas afirmaciones que ha hecho después de lanzar este domingo su candidatura a las generales en ausencia de Podemos, pero con la presencia de una docena de partidos de la izquierda alternativa que ven con muy buenos ojos este paso adelante.

A los morados les preocupa esta postura de la vicepresidenta segunda, que en una entrevista en 'El País' ha afirmado que "en absoluto sería un fracaso" que las dos formaciones fueran por separado a las elecciones, algo que les sorprende, ha dicho Pablo Fernández, portavoz de Podemos, en una rueda de prensa, y que Díaz "no haya apostado de forma rotunda, incontrovertible" por la unidad de la izquierda progresista.

Además, Fernández le ha emplazado a que aclare "si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar", porque para Podemos -ha recalcado- "la unidad es esencial para revalidar el Gobierno". Siguen tendiendo la mano a Díaz para llegar a un acuerdo sin contemplar en este momento una ruptura y ha asegurado que ellos no están en ese escenario.

Y sobre esta mano tendida después de que ayer los morados se ausentaran del multitudinario acto del Magariños por no conseguir firmar un acuerdo para celebrar primarias abiertas, la vicepresidenta ha respondido que "toda España sabe quién no estaba ayer, quién decidió no estar" y es, por tanto, Podemos el que debe explicar por qué no acudió.

Sumar, ha afirmado la ministra de Trabajo, "sigue caminando" y sigue queriendo ensanchar este proyecto con más formaciones y colectivos y ha subrayado que "quien dijo ayer que no no fue Sumar: fueron los que han faltado y tienen que explicarlo".

Podemos continúa justificando su ausencia por la falta de un acuerdo por escrito para que todos los candidatos de Sumar se elijan por primarias abiertas y no entienden que la plataforma de Yolanda Díaz no se avenga a hacerlo si están todos conformes con que habrá primarias.

Este domingo no se sintieron "interpelados" por la alusiones indirectas de la vicepresidenta de que no aceptaba tutelas de nadie, ha señalado Fernández, insistiendo en que ellos no tutelan ni a Sumar ni a Yolanda Díaz.

En todo este desencuentro que las dos partes arrastran, Podemos ve también que hay muchas presiones externas en contra de la unidad, empezando por el PSOE, que "no quiere a Podemos como socio de Gobierno", ha explicado el portavoz morado, y también hay medios de comunicación que están pidiendo a Díaz que no vaya de la mano de Podemos.

Por parte de IU, su portavoz, Sira Rego, ha dicho que con Podemos ha habido margen para negociar y ha señalado que el acto de ayer, al que acudió la plana mayor de la coalición, con Alberto Garzón a la cabeza, "es un punto de inflexión importantísimo para la izquierda transformadora" y confían en que se vayan sumando todavía más personas.

Los comunes sí están convencidos de que hay margen para el entendimiento y que concurrirán juntos a las elecciones, ha manifestado el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Joan Mena, después de que los comunes acudieran a arropar también a Díaz el estreno de su candidatura.

Una vez más, el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha vuelto a meter baza en este pulso que mantiene su partido con la que en su día designó como su sucesora, al replicar a Díaz que "si Sumar va a las elecciones sin Podemos, será una tragedia electoral y política".

Desde la barrera, el PSOE está muy interesado en que Sumar salga bien de cara a reeditar el Gobierno de coalición y así el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado la bienvenida a esta nueva candidatura: "Es una muy buena noticia para España y para los votantes progresistas" y ha pedido a Podemos que se una a Díaz

Por el contrario, la derecha ha sido crítica con Sumar, si bien Alberto Núñez Feijóo ha advertido que ahonda en la "división" del Gobierno y debería preocupar además a Pedro Sánchez porque puede hacerle un "roto".

En cambio, para Vox, según su portavoz, Jorge Buxadé, Sumar no es más que un proyecto "artificial" al servicio de Sánchez, mientras que para la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, se trata del "partido comunista maquillado", que lo que pretende es hacer un "lavado de imagen del comunismo".