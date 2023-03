La negociación Podemos-Díaz encalla: "Ni tutelas ni presiones"

La negociación entre Podemos y Yolanda Díaz para la futura integración en un frente amplio en las generales ha entrado en punto muerto. Los morados mantienen su intención de plantar a la vicepresidenta segunda en el acto de este domingo en Madrid, en el que la líder gallega lanzará su candidatura, si no firma antes un "acuerdo de mínimos" para organizar unas primarias abiertas, con un nuevo censo.

Este lunes no hubo contactos entre ambas partes, como confirmaron fuentes cercanas a la dirección del partido que dirige Ione Belarra. La última conversación se produjo el lunes por la noche, cuando la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, telefoneó al jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell. Este último trasladó a la dirigente morada que no iban a aceptar un acuerdo bilateral en el que no estuvieran implicados el resto de organizaciones llamadas a formar parte de la coalición.

Desde ese momento un silencio incómodo ha rodeado a todo el espacio político, y solo fue roto por los representantes de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví. Ambos han confirmado su asistencia a la cita del 2 de abril y, aunque están de acuerdo en celebrar primarias, lanzaron desde el Congreso un mensaje claro a Podemos: "Responsabilidad".

"Ni tutelas ni presiones", defendió Errejón sobre el proceso de negociación que, pidió, "debe producirse en igualdad de condiciones". Baldoví, por su parte, rechazó que Podemos trate de llegar a un acuerdo bilateral con Díaz. Desde la dirección del partido que dirige Belarra evitaron comentar estas declaraciones.