La moción de censura desata este martes todas las batallas políticas en el Congreso

La segunda moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez -la sexta desde la restauración de la democracia- y que en esta ocasión tendrá al independiente Ramón Tamames como candidato alternativo, transformará el Congreso en un escaparate ante el 28-M y para las generales de final de año. El Gobierno, en cuya defensa intervendrán Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, espera confrontar su modelo de gestión con el de la derecha y transmitir la idea de que el PP y Vox "son lo mismo". PSOE y Unidas Podemos buscan un balón de oxígeno para dejar atrás unas semanas de alta tensión que los ha desgastado , principalmente, por la reforma del 'solo sí es sí'. Pero los prolegómenos, con los morados muy exigentes con el jefe del Ejecutivo, no auguran una cita del todo balsámica.

El PP confía en salvar la pinza en que pretenden aprisionarle Sánchez y Abascal situándose en una centralidad entre la "temeridad" del presidente y las "excentricidades" de la extrema derecha. Por ello, y a diferencia de lo que hizo Pablo Casado en la moción presentada por Vox en 2020, cuando votó en contra, los de Feijóo se abstendrán en esta con la que los de Abascal aspiran a presentarse como la derecha genuina y restar capacidad de maniobra a los populares para futuros pactos postelectorales.

El debate parlamentario comenzará este martes a las nueve de la mañana. El líder de Vox, que no tiene límite de tiempo, planteará la moción como una cuestión de "extrema necesidad" para el país por las "nocivas" políticas de la coalición y volverá a pedir al PP que cambie el sentido del voto. El candidato Tamames intervendrá a continuación y definirá la situación de España "como una autocracia" proponiendo adelantar las generales al 28 de mayo.

Posteriormente llegará el turno del Gobierno y, tras un receso, el de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor representación, que continuarán el miércoles. Finalmente,

PSOE: fija el objetivo en futuros pactos del PP con Vox

Los socialistas harán gala de su forma de gobernar pero con la diana no puesta tanto en Vox como en el PP del ausente Alberto Núñez Feijóo. Por ello, centrarán su turno en desgranar los "logros" conseguidos a lo largo de la legislatura. "Una gran oportunidad para que el Gobierno explique lo que está haciendo, primero en la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, apostando por las subidas de becas, salarios dignos y pensiones garantizadas", avanzó el domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El otro gran mantra del PSOE ante la sesión persigue presentar a Feijóo como un líder que "ata su futuro" a Vox al abstenerse porque no quiere incomodarlo por si acaba precisando su apoyo. Unas "capitulaciones matrimoniales", según ironizó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. En la moción de 2020, Casado desplegó un encendido discurso para diferenciarse de Vox. "¡No somos como ustedes!", llegó a clamar el entonces líder de los populares, en una intervención que incluso fue elogiada por quien ostentaba la vicepresidencia segunda, Pablo Iglesias.

PP: equilibrio entre la crítica a Vox y el Gobierno

El PP es consciente de que deberá hacer equilibrios para no salir salpicado por la moción de censura. Feijóo, que no cuenta con escaño en el Congreso aunque podría haber asistido como invitado al pleno en su condición de senador, pasará la mañana en la Embajada de Suecia, en una reunión con los embajadores de los países de la UE. El peso, por tanto recaerá en la portavoz parlamentaria y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que intentará evidenciar que la maniobra de Vox "es un error" que solo beneficia a Sánchez. Los populares cargarán las tintas contra la extrema derecha, por un lado, a los que acusan de buscar la "promoción personal" de Abascal para las generales. Y, por otro, contra un Gobierno en "extrema debilidad" frente al que se presentan como única alternativa viable.

Vox: Feijóo en el punto de mira

Vox afronta una prueba de fuego. Lo hace a las puertas de la precampaña y sin ser capaz de levantar cabeza tras el fracaso en el 19-J andaluz y con el PP del distante Feijóo liderando todas las encuestas. A pesar de saber que su iniciativa parlamentaria contra Sánchez no prosperará -los números no dan ni por asomo-, los de Abascal pretenden que el perfil del candidato escogido deje al descubierto el "sectarismo" del actual Ejecutivo frente al que se le achaca a la ultraderecha.

Unidas Podemos: a la espera de un gesto de Sánchez

La moción llega en un momento clave para el espacio de Unidas Podemos, en medio de las dudas por el encaje que las diferentes formaciones tendrán en la plataforma política que Yolanda Díaz pondrá de largo -lo anunció justamente este lunes, víspera del debate- el 2 de abril. Podemos quiere garantizarse que es la fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE. Los morados propusieron la semana pasada que solo intervinieran mujeres en la sesión, sugiriendo a Díaz y a las ministras Ione Belarra e Irene Montero, en pleno pulso con la vicepresidenta. No han hecho, no obstante, 'casus belli' de ello. Podemos espera un gesto de Sánchez que devuelva la cohesión al Gobierno. Un "giro a la izquierda" como el protagonizado en el debate sobre el estado de la nación del pasado junio, que ayudó a limar tensiones tras la crisis abierta por el incremento del gasto en defensa.

ERC, PNV y Bildu: toques de atención

Los socios del bloque de investidura comparten que la moción es "una tomadura de pelo". Esquerra llegó a proponer, sin que prosperara, un boicot para abandonar el hemiciclo durante la intervención de Abascal. Finalmente, los republicanos aprovecharán el pleno para "que el Gobierno no se vaya de rositas". Bildu emplazará a Sánchez a "ser valiente" y evitar un Gobierno PP-Vox y el PNV optará por un discurso "escueto".