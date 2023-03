Díaz presume de gestión y dice a Tamames que su reforma laboral se discute "en las universidades mundiales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sacado pecho de la gestión económica del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, deteniéndose en la reforma laboral. En este punto, ha afeado al economista Ramón Tamames, candidato de Vox a la moción de censura, que en su intervención ante el Pleno del Congreso no haya aludido a esa reforma, destacando que se está discutiendo en las "universidades mundiales".

"Llama mucho la atención que usted, un profesor ilustre no haya referido ni una palabra a la reforma laboral, después de 50 reformas laborales, de la que hablan todos los organismos, se está discutiendo en las universidades mundiales.... Se habla sí, señores del PP", ha proclamado, ante el revuelo en la Cámara, que ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a pedir silencio a los diputados.

También ha trazado durante su discurso un mensaje de unidad y cohesión en la coalición con agradecimientos reiterados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha pedido respeto a la bancada de la derecha, y a diversos ministros socialistas, sobre todo los encargados del área económica del Ejecutivo cono Nadia Calviño, José Luis Escrivá, Teresa Ribera y María Jesús Montero, además de a Pilar Alegría (Educación) y Miguel Iceta (Cultura)..

Esto unido a la reivindicación de las políticas y logros impulsados por los titulares de Unidas Podemos en el Gobierno: Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Derechos Sociales), Alberto Garzón (Consumo) y Joan Subirats (Universidades).

Feijóo se "encoge de hombros" y "pacta por detrás" con Vox

Por otro lado, ha lanzado críticas al PP por sus "recortes" cuando estuvo en la Moncloa y contra el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ausente en la sesión y al que ha acusado de "silencio", "ponerse de perfil", "encogerse de hombros" y "acordar por detrás" contra los que profesan el "odio y el miedo", en referencia a Vox.

Y todo ello tras conocerse ayer que el próximo 2 de abril tendrá lugar el acto del cierre de la gira territorial de Sumar, la plataforma que impulsa, y en el que se prevé que haga oficial la decisión sobre su candidatura a las próximas elecciones generales.

"Esto solo es el principio, al Gobierno de coalición le queda mucho tiempo", ha enfatizado ante la bancada de la oposición para loar la fuerza "emancipadora" del feminismo, el compromiso con la transición verde justa y la lucha contra la desigualdades.

Ve "confuso" escuchar a Tamames como candidato de Vox

En su intervención, Yolanda Díaz ha calificado de "un poco sorprendente" que Tamames no cumpla con el reglamento y no presente un programa de Gobierno cuando las mociones de censura en España son constructivas. "Digo esto porque parece que usted está deteriorando la democracia, está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el Gobierno de España, sino que es destructiva frente al PP", ha manifestado.

Tras asegurar que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lleva tres años "trabajando por ensanchar la democracia y aplicar más y mejor la Constitución", ha recordado a Tamames que España ha llegado hasta donde está hoy gracias a la lucha de los trabajadores, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal o el de las mujeres "invisibles" que lucharon para tener una democracia.

"También llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido, junto a otros, el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España. Y hoy es confuso escucharle intervenir con su procedencia nada más y nada menos que siendo candidato de Vox", ha aseverado.

La vicepresidenta ha acusado a Vox de utilizar la Constitución como "arma arrojadiza" cuando, según ha dicho, PP y Voz son herederos de Alianza Popular, que "no votaron a favor" y ahora se niegan a cumplirla.

Es más, ha dicho que el programa de los de Santiago Abascal "se coloca extramuros de la Constitución" mientras que el Ejecutivo progresista se afana en darla cumplimiento, sobre todo en su vertiente social y en avances hacia mayor progresividad fiscal.

Advierte a Tamames: con el autoritarismo no se construye nada

De esta forma, ha reprobado que Tamames utilice la moción de censura desde un "fin espúreo" e injusto, dado que su único programa es golpear al gobierno, sin presentar siquiera una "hoja de ruta viable" y desdeñar que el país no necesita esta "teatral impugnación" ni el "ostentoso negacionismo" de Vox.

De hecho, le ha alertado a la derecha de que las mayorías sociales no quieren su "nostalgia de revisionismo", que les lleva a concebir que "todo lo que había antes les parece mejor", en una especie de "fallo de sus sistema operativo". Y a Tamames ha lanzado que llega al Congreso de los "enemigos enconados de la vida", parafraseando al poeta Luis Cernuda, y que el "autoritarismo" es el "enemigo" de la democracia.

En su extensa intervención, Yolanda Díaz ha sacado pecho de la gestión del Gobierno con la deuda pública, con la reforma de las pensiones o en empleo. "Gobernamos humildemente mejor a los que nos han antecedido en el Gobierno de España", ha aseverado, para pedir a Tamames que no se sume a los "agoreros" que cuestionan los datos de crecimiento del país, con especial mención a Abascal que proclama la "debacle" de España sin "más argumento que el "miedo". Frente a ello, ha contrapuesto el crecimiento económico que registra el país, con perspectivas más positivas incluso para el futuro.

A su vez, la vicepresidenta segunda ha afeado a Tamames su visión crítica sobre la subida del salario mínimo interprofesional y ha reivindicado la creación de un nuevo derecho como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), al sentenciar que esta medida impide que la gente tenga que "acudir a la limosna" o "pedir perdón por no tener recursos".

Recrimina su visión de la mujer

Un balance que además, tiene "rostro de mujer" al corregir con "verdaderas políticas feministas" las desigualdades que golpean con más fuerza a este género, para reprochar al candidato propuesto por Vox que las mujeres estén ausentes en esa "fotografía de tonos sepia" que han presentado tanto Vox como el candidato.

Incluso ha lamentado que la única referencia a las mujeres que ha detectado en Tamames es una suerte de crítica por la baja natalidad del país, para preguntarle si las mujeres que no cumplen con una rario de nacimientos son "inservibles" para el país.

En este sentido, ha sentenciado que no se puede construir un país sin las mujeres, que en ocasiones son víctimas de la violencia de género, no intrafamiliar como intenta resignificar Vox, formación que quiere negar derechos tan básicos al colectivo como el poder decidir sobre sus cuerpos y limitar su rol a los cuidados y crianza.

Frente al discurso de Tamames, Díaz ha refutado que España está orgullosa de su diversidad territorial, lingüística y sexual, para enarbolar su defensa de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación, y proyectar un país que reclama la "felicidad como derecho", frente a la "oscuridad y el odio".

Tamames afea el uso de la moción de censura para la presentación de 'Sumar'

El economista Ramón Tamames ha afeado este martes a Yolanda Díaz, que haya aprovechado su intervención en el debate de la moción de censura para presentar su proyecto político 'Sumar'.

En una breve réplica, Tamames ha reprochado a Díaz su largo discurso (de más de una hora de duración), como ya hiciera antes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha reivindicado que el tiempo es "un bien precioso".

En cualquier caso, ha aceptado que el discurso de la vicepresidenta ha sido "interesante en muchos de sus pasajes", aunque también "de presentación de un proyecto político" con el nombre de 'Sumar'.

Y ha aprovechado para hacerle una recomendación. "Sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente", ha sugerido a la vicepresidenta.