Sanidad rechaza informar del precio de medicamentos como pide Transparencia

La OCU y Salud por Derecho han denunciado este jueves que el Ministerio de Sanidad sigue escudándose en “la confidencialidad que protege a la industria farmacéutica” para no informar sobre el precio de varios medicamentos de alto coste, pese a que el Consejo de Transparencia instó al Ejecutivo a compartir la información.

En una nota de prensa, estas dos organizaciones responsables de la campaña 'No es sano' explican que Sanidad ha presentado un recurso contencioso administrativo contra esa resolución del Consejo de Transparencia que les instaba a dar la información en un plazo de diez días.

'No es sano' había presentado una decena de peticiones para conocer el precio de los medicamentos, pero Sanidad alega que son confidenciales porque solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso.

Al ser consultado al respecto, desde el Ministerio de Sanidad explican a EFE que el sistema funciona al igual que en muchos otros países con un sistema de precios notificados donde coexisten dos precios: el notificado, que serviría para la referenciación internacional y que se aplicaría en la compra de medicamentos sin receta pública, y el de facturación (menor que el notificado) con condiciones más favorables pactadas para el medicamento que son de aplicación para la financiación pública.

Fuentes del Ministerio apuntan que la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios que conllevaría un perjuicio para el interés público, como ocurre -incide Sanidad- en el caso de estas resoluciones.

La legislación vigente establece la confidencialidad de toda la información y el Ministerio cree que la quiebra de esta garantía por razón de la transparencia de la actuación administrativa "causaría un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario".

Pero 'No es sano' denuncia en su nota de prensa que mantener esta información en secreto permite a la industria farmacéutica negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar.

Estas organizaciones defienden, sin embargo, que al tratarse de fármacos pagados por la ciudadanía debe prevalecer siempre el interés público por encima de los intereses comerciales.

“No habrá precios justos y asequibles mientras no haya negociaciones justas y las negociaciones justas no son posibles mientras no haya transparencia”, alegan estas entidades.

Por ese motivo 'No es sano' se ha personado en esta causa a través de dos de sus organizaciones promotoras, la Fundación Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

“No podemos seguir permitiendo que la industria farmacéutica sea quien marque las líneas de la negociación de la compra de nuevos fármacos, imponiendo el secretismo”, defiende Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

Las peticiones de información que acabarán en los tribunales versaron sobre dos medicamentos: lanadelumab (Takhzyro), un fármaco para una enfermedad rara hereditaria, y remdesivir (Veklury), contra la Covid-19.