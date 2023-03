Cuándo es el Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE y cuánto vale el cupón

La frase tentar a la suerte no puede ser más cierta en el caso de los juegos de azar. En los más institucionalizados, la moderación de las cantidades hace que sean socialmente aceptados y libremente promocionados, sobre todo si hay un trasfondo social. Es el caso de los que promueve la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y es que los juegos de esta organización tienen un eco muy amplio desde hace cuatro décadas.

Además de todos los juegos digitales que ofrece el portal, sigue estando muy vigente la costumbre de comprar el cupón, sobre todo en los sorteos especiales. Ahora llega el del día del Padre; será el mismo 19 de marzo, domingo, a las 21.25.

Precio del cupón del Extra Día del Padre de la ONCE y hasta cuándo se puede comprar

Se podrá participar adquiriendo boletos online en la web oficial de juegos ONCE hasta las 20.55 de este mismo domingo 19. En el caso de los cupones físicos, hasta que los vendedores habituales estén en sus puestos, no existiendo un horario fijo para ello dado que también hay venta móvil. En la web se puede elegir el número deseado, siempre y cuando no esté ya agotado en la compra directa o reservado previamente por otros apostantes.

Los premios son jugosos. Una sola persona se llevará 17 millones de euros por una inversión de 5 euros. Además, hay 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras, y 900 premios de 1.500 euros. También habrá 9.000 premios de 100 euros y 90.000 premios de 10 euros; a todo eso hay que sumarle miles de recompensas por terminaciones y reintegros. La emisión del sorteo es de 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 100.