Comprobar Sorteo Extraordinario del Día del Padre en la Lotería Nacional: resultados

Escoger regalos no es precisamente una tarea sencilla. Pero, cuando este puede traer consigo un premio económico, la cosa cambia. De ahí que obsequiar con un décimo que permita participar en el Sorteo Extraordinario del Día del Padre, organizado por la Lotería Nacional, se convierta en una gran opción para este domingo 19 de marzo. El padre que tenga el billete de la suerte puede llevarse 17.000.000 euros.

Se trata de uno de los sorteos extraordinarios más importantes que lleva a cabo la ONCE cada año, y que se realizará en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado. Como es habitual, quienes hayan comprado el cupón, cuyo precio es de cinco euros, estarán deseando tener en su poder los cinco dígitos ganadores en el orden correcto, y que la numeración de serie entre el 1 y el 100 coincida con la escogida de forma aleatoria como ganadora.

Actualización con el resultado del sorteo a partir de las 21.00.

Cuáles son los premios del Sorteo Extra del Día del Padre 2023

Es difícil resistirse a participar en el sorteo si se tiene en cuenta la elevada cuantía de los premios, cuya emisión es de diez series de 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie que oscila entre el 1 y el 100.

Además de que una sola persona ganará 17 millones de euros, después de haber hecho una inversión de tan solo cinco euros, y de que habrá miles de recompensas por terminaciones y reintegros, hay los siguientes premios:

99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras.

a todas las series de un número de cinco cifras. 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Hasta cuándo se puede comprar el cupón

Si aún no se dispone de un cupón para el Extra del Día del Padre de la Once, no hay que preocuparse: se pueden adquirir boletos online en la web oficial de juegos ONCE hasta las 20.55 de este mismo domingo 19 de marzo. Las personas que opten por este método de compra, tienen la posibilidad de elegir el número deseado, siempre que no esté agotado o haya sido reservado previamente por otros apostantes.

Por el contrario, solo es posible comprar los cupones físicos hasta que los vendedores habituales estén en sus puestos, por lo que no hay un horario fijo para ello, puesto que también hay venta online.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del Extra del Día del Padre de la ONCE?

Aquellos que logren añadir unos cuantos ceros a su cuenta bancaria gracias al Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional, no deben olvidarse del que es probablemente el paso más importante: rendir cuentas con la Agencia Tributaria.

Lo cierto es que Hacienda no retendrá parte de ninguno de los premios, ya que no superan los 40.000 euros y, por ende, no tienen que tributar, por lo que estos serán íntegros para quienes los consigan. No ocurrirá lo mismo con el ‘gordo’, de 17 millones de euros, que es el único que no está exento de tributación: sobre él se aplicará una retención del 20%.