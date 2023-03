Tamames y Abascal explicarán el jueves los motivos y objetivos de la moción

El candidato a la Presidencia del Gobierno Ramón Tamames y el presidente de Vox, Santiago Abascal, explicarán este jueves en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados los motivos y los objetivos de la moción de censura contra Pedro Sánchez, que se debatirá los próximos 21 y 22 de marzo.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, quien ha destacado que Tamames y Abascal, que comparecerán ante los medios a las 11.00 en la sala de prensa de la Cámara baja, están de acuerdo en el propósito de la moción, que es poner de manifiesto la necesidad de disolver las Cortes Generales y convocar inmediatamente elecciones.

"El propósito es que alguien que no es de Vox, que no concuerda en muchas cosas con Vox, sí concuerda en una cosa: en que este Gobierno es un desastre y que hace daño a España"", ha recalcado.

En su opinión, no se trata de debatir si la moción gusta o no, o si el veterano economista sería un buen presidente del Gobierno, sino de "formular una pregunta muy sencilla: ¿Sánchez merece una censura? ¿sí o no?".

"Nosotros creemos que sí; el PSOE, Podemos, Bildu, el PNV, ERC piensan que no; y el que no lo tenga claro, pues tiene que explicarlo, porque la cosa es bastante sencilla", ha recalcado Espinosa, para quien hay motivos "más que suficientes" para censurar al Gobierno de coalición.

El portavoz de Vox se ha mostrado convencido de que el momento es idóneo para censurar al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, ya que justo hoy se cumplen 19 años de la victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y tres del decreto "inconstitucional" del estado de alarma por la pandemia de covid-19.

"El daño que empezó a hacer Zapatero hace 19 años se consolida con el daño que está haciendo Pedro Sánchez estos años", ha subrayado Espinosa, cuya formación quiere que los ciudadanos no olviden "lo que ha supuesto este Gobierno para su libertad, de lo que Pedro Sánchez supone para el deterioro de la convivencia y del enorme daño que está haciendo a España en todos los ámbitos".

Y así lo denunciará Abascal el día 21 en la presentación de la moción de censura, en la que hablará sin límite de tiempo, al igual que hará después Tamames en su intervención como candidato a la Presidencia.

El líder de Vox analizará cómo ha evolucionado el Gobierno en la legislatura "desde la maletas de Delcy hasta el caso Mediador" y dejará "el terreno de juego perfectamente acondicionado" para que Tamames proponga "no un programa de Gobierno, sino la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales".