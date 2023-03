El Gobierno estudiará respuestas ante agresiones sexuales de menores de 14 años

El Gobierno estudiará con "detenimiento" la "respuesta más adecuada" para hacer frente a las agresiones sexuales cometidas por menores de 14 años, un tema de una "gravedad máxima", según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo ha asegurado este lunes Marlaska, en declaraciones a los periodistas en El Vendrell (Tarragona), tras ser preguntado por la agresión sexual en grupo a una niña de 11 años en Badalona (Barcelona), en la que tres de los cinco supuestos implicados que han sido recientemente identificados tienen menos de 14 años y por lo tanto son inimputables.

El ministro, que ha mostrado la "empatía y solidaridad" del Gobierno con la víctima de Badalona por este caso, ha explicado que el Ejecutivo está trabajando para buscar "razonablemente" las "respuestas necesarias y precisas" para abordar este fenómeno, ya que se debe "reflexionar" antes de decidir, al tratarse de un tema de "una complejidad y una sensibilidad máximas".

Ante la insistencia de los periodistas para que precisara si entre las opciones que se plantean figura bajar el límite de edad en que los menores son inimputables, actualmente fijado en los 14 años, Marlaska ha indicado que no se está "excluyendo ni se debe excluir al principio del debate" ninguna propuesta.

No obstante, ha advertido de que, ante un tema de esta gravedad, hay que ser "serios" a la hora de "no anticipar conclusiones que quizá no sean las precisas finalmente", una vez se haya llevado a cabo un estudio conjunto transversal para buscar la "solución más adecuada dentro de todos los elementos necesarios y precisos que valorar".

Según Marlaska, casos como el de Badalona generan situaciones "absolutamente preocupantes" que se deben afrontar para evitar que se produzcan este tipo de actitudes y comportamientos a esas edades, por lo que están trabajando en "buscar las respuestas de conjunto y transversales" para hacerles frente.

"Hay que estudiar adecuadamente y con el debido detenimiento cómo abordar un problema de esta importancia", ha remarcado el ministro, que ha subrayado que el análisis incluye desde el ámbito más individualizado hasta la esfera penal: "Es evidente que tenemos que trabajar en cuál puede ser la respuesta más adecuada".

La Conselleria de Educación de la Generalitat advirtió el pasado viernes de que no se puede negar el derecho a la escolarización de los menores de 14 años, que son inimputables, que supuestamente participaron en la agresión sexual grupal a la niña de 11 años en Badalona, ya que ello supondría vulnerar el ordenamiento jurídico.

La familia de la niña interpuso una denuncia el pasado mes de diciembre por agresión sexual, tras lo cual la unidad de Menores de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación, por la que hasta el momento se ha identificado a cinco de los supuestos autores: dos de ellos fueron detenidos y los otros tres tienen menos de 14 años.

Los dos detenidos pasaron a disposición de la fiscalía de menores el pasado 14 de febrero, tras lo que un juez decretó el internamiento en régimen cerrado para uno de los dos jóvenes y libertad vigilada para el otro.

Como consecuencia de los hechos, el hermano de la víctima recibió amenazas de muerte por WhatsApp de parte de otro menor de edad, que le culpaba de que hubieran internado a uno de los presuntos autores y le decía que le apuñalaría al salir del instituto. Una vez identificado, un juez ha decretado su internamiento en régimen cerrado.