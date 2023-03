"¿Qué llevabas puesto?": la muestra que desmonta mitos sobre violencia sexual

El Museo del Traje inaugura este viernes la exposición "¿Qué llevabas puesto?", que expone la ropa que ocho víctimas llevaban puesta cuando fueron agredidas sexualmente para "desmontar mitos y patrones sobre la violencia sexual", en palabras de una de las comisarias de la muestra, Cristina Mateos.

Seis de las víctimas que se presentan en el recorrido se corresponden con mujeres reales que han prestado su relato, mientras que otras dos (el caso de una mujer de 85 años violada por un vecino y el de una mujer trans agredida por desconocidos en la calle) han sido extraídas de casos publicados en los medios de comunicación.

Otros de los relatos que aparecen son el de una mujer discapacitada, el de otra que fue agredida en su casa con el pijama puesto, el de una menor agredida por su hermano y el de una joven violada utilizando sumisión química, entre otros.

A la entrada de la muestra los visitantes se encuentran un espejo, que según la comisaria busca "interpelarlos" para que "empaticen" con las víctimas y se den cuenta de que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, "más allá de cómo vamos vestidos o dónde estamos".

"La violencia sexual no es como nos la han contado en la historia universal, las narraciones populares, las narraciones políticas, como nos la ha contado nuestras familias", ha subrayado la comisaria, quien avisa de que "se ha contado en base un sistema de mitos y prejuicios de estereotipos de patrones y no en base a los relatos y voces veraces de las mujeres que la han sufrido".

Mateos ha reivindicado que "la violencia sexual nos afecta a todas, da igual el contexto, la edad o lo que llevemos puesto", por esta misma razón, en la exposición hay un espacio en el que las visitantes pueden dejar una prenda de ropa para visibilizar "la dimensión social" de la misma.

En el acto de inauguración ha estado presente la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, quien ha agradecido a las víctimas su "valentía" para contar su caso y ha asegurado que cuando ha investigado casos de violencia sexual, en los Institutos de Medicina legal ha analizado "más pijamas infantiles que ropa provocativa".

"Esta es la realidad: no van a ver grandes ropas, no van a ver grandes manchas de sangre, no van a ver el espectáculo que nos monta el prejuicio para equiparar nuestra libertad sexual a nuestra integridad física o a nuestra integridad psíquica", ha avisado.

Rosell ha lamentado que se les diga a las jóvenes que tengan cuidado cuando salen a la calle con desconocidos o vestidas de determinada forma cuando el 80 % de las agresiones son cometidas por conocidos de las víctimas, y muchas de ellas en los propios domicilios de la mujer, datos que están presentes en la exposición a través de un panel.

"Esta muestra, igual que la Ley de libertad sexual, igual que todas las políticas de este gobierno feminista, ponen en el centro a las mujeres", ha celebrado la delegada del Gobierno, quien ha resaltado que las víctimas iniciativas como esta ayudan a "romper la cultura de la impunidad".

La exposición es una adaptación de la original ideada en 2013 por la directora del Centro de Educación y Prevención de Agresiones Sexuales de la Universidad de Kansas, Jen Brockman, que ha viajado por varios países y ha sido asumida en España por el Ministerio de Igualdad en colaboración con el Ministerio de Cultura.