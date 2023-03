La Comisión 8M reivindica que la marcha será un "espacio donde cabemos todes"

La Comisión 8M ha presentado este viernes el manifiesto de la marcha que el próximo miércoles, Día Internacional de la Mujer, recorrerá Madrid bajo el lema "somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo" y reivindicando que la lucha de las mujeres es un "espacio donde cabemos todes".

La manifestación comenzara a las 19.00 del 8 de marzo desde la Glorieta de Atocha y pasará por el "camino de las diosas", por Cibeles, Gran Vía y Callado, para acabar en Plaza de España, el mismo recorrido de las masivas huelgas feministas de 2018 y 2019.

No será la única, puesto que el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado otra marcha con un recorrido diferente pero con salida en prácticamente el mismo punto.

Esta división ha sido provocada por la aprobación de la ley trans, que el Movimiento Feminista de Madrid rechaza, pero que la Comisión 8M celebra: "Allá donde veáis la bandera trans más alta y más grande, esa es la manifestación que convocamos nosotras", en palabras de Julia Tabernero, una de las voceras de este año.

"Somos las mismas que llevamos convocando la manifestación históricamente", ha recordado Tabernero, quien ha reivindicado que este "tornado feminista" no va a parar "hasta que tengamos un Madrid y un mundo donde quepamos todas, todos y todes".

Entre las demandas del manifiesto están la defensa de la sanidad pública, la erradicación de las violencias machistas y "la lucha contra un patriarcado capitalista, racista e imperialista".

"Reivindicamos la diversidad del movimiento feminista, desde un nosotras y nosotres diverso", ha señalado otra de las voceras, Arantxa López, que ha hecho hincapié en las mujeres "en especial situación de vulnerabilidad", como las mujeres en situación irregular, las trans y las prostitutas, y ha criticado el "discurso del odio" contra el colectivo LGTBI.

Las voceras también han pedido "una justicia feminista que no nos cuestione" y han avanzado que no consentirán "ni un paso atrás" en el "cambio del paradigma" creado por la ley del solo sí es sí, porque "el foco no tiene que estar en las supervivientes, si no en los agresores, en probar si ha habido ese consentimiento", en palabras de Tabernero.

La Comisión 8M también ha tenido palabras de crítica para el Gobierno autonómico y local de Madrid, en manos del PP, al que han tildado de "neoliberal" y han acusado de "vivir en guerra permanente contra sus gentes".