Feijóo acusa a Sánchez de "no escuchar a los que saben" y presidir "un Gobierno de colisión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gobernar sin "escuchar a los que saben", en referencia a la ley del 'solo sí es sí' y a la polémica de los trenes en Cantabria y Asturias.

"Sánchez presume de feminismo sin escuchar a las feministas, hace leyes sin escuchar a los juristas y se dedica a hacer trenes sin hablar con los ingenieros", ha criticado durante la clausura del acto de presentación de los 313 candidatos del PP a las alcaldías de Galicia el 28M.

Además, ha afirmado que España necesita un Gobierno centrado en resolver los problemas y no en crearlos, acusando al Ejecutivo de ser noticia "casi todos los días por sus líos". "No hay un Gobierno de coalición, hay un Gobierno de colisión", ha resaltado.

"Da igual lo que ocurra durante la semana, lo que está garantizado es que habrá lío dentro del Gobierno: no sabemos si todos los días o también por la mañana y por la tarde cada día, pero hay líos", ha criticado el líder del PP.

En este sentido y sobre la guerra de Ucrania, ha lamentado que dentro del Gobierno "no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en ayudar a un país que ha sido invadido de forma ilegal".

Por ello, Feijóo se ha preguntado que "cómo va a presidir Europa alguien que no es capaz de organizar su Gobierno para defender Europa y cómo alguien va a presidir Europa y responder ante todas las mujeres europeas alguien que no es capaz de hacer una legislación que proteja a las mujeres españolas".

Ministras a la fuga

En esta línea, el presidente del Partido Popular ha acusado a Sánchez de tener "ministras a la fuga", porque no han abandonado el Ejecutivo aunque vayan a ser candidatas el 28-M.

Además, Feijóo ha asegurado que "nunca tendría a ministras que se dicen unas a las otras que solo presentan propuestas para el relato" y ha afirmado que "nunca tendría en el gobierno ministras que le dicen a los ministros que sus declaraciones parten de la ignorancia".

"Desde luego nunca consistiría que una ministra me diga que no aguanto la presión, pero esto es lo que ocurre en el Gobierno de España, sabéis perfectamente que yo nunca tendría miembros de mi Gobierno en los que no creo", ha espetado.

Sobre este tema ha concluido en que "no nombraría a nadie con el que no estuviese de acuerdo y nunca dejaría de cesar a alguien si creo que merece ser pesado".

Por otro lado, el líder popular ha prometido que "más pronto que tarde dejaremos la política que señala, que divide y que enfrenta": "La suma de minorías radicales no podrá imponerse a las mayorías democráticas de nuestro país".

"Más pronto que tarde, dejarán de condicionar el Gobierno de España aquellos que se mofan de la unidad de España, aquellos que nos dicen hay un cambio histórico en la política española, porque ahora el gobierno de España depende de aquellos que se quieren ir de España", ha reiterado Feijóo. Al respecto, ha asegurado que en su mandato como presidente de España "devolverá el respeto a las instituciones y volverá a cumplir la Constitución".