Directo | Sánchez reprocha que "la gente de bien" para Feijóo es "poquita y poderosa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha censurado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por hablar de "gente de bien", y le ha dicho a los populares que si no apoyan la subida del salario mínimo, las pensiones o el impuesto a la banca es porque para ellos la gente de bien es "poquita" y "poderosa".

Sánchez ha llevado a la sesión de control en el Congreso la afirmación que Feijóo hizo ayer en el Senado para criticar las leyes trans y del 'solo sí es sí', al decirle al presidente que "deje de molestar a la gente de bien".

"Cuando votan que no al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que sus beneficiaros no es gente de bien, cuando votan en contra de la revalorización de las pensiones considerarán que los pensionistas no es gente de bien o cuando votan en contra del impuesto a las grandes energéticas o las grandes entidades financieras será porque consideran que esa gente sí es de bien", ha afirmado Sánchez ante la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Y ha exclamado a continuación: "Qué poquita gente de bien hay en su país y qué poderosa es".

Sánchez ha replicado así a las críticas de Gamarra, que ha reprochado que "con los trenes" sí haya dimisiones y con las más de 540 rebajas a agresores sexuales no, lo que según el PP evidencia que no puede cesar a ministros "comunistas" como la de Igualdad, Irene Montero.

La portavoz del PP ha reprochado a Sánchez que sea "incapaz de rectificar", le ha pedido que se baje "del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del PP" y ha afirmado que "parece tener interés personal en retrasar la solución". "A ver si es usted, y no Podemos, quien quiere un titular el 8-M", ha apostillado.

Además, le ha preguntado si su Gobierno suma, a lo que éste ha respondido que suma con medidas para la sanidad, las mujeres o los colectivos LGTBI y que le gustaría sumar también con el PP pero para ello deben "volver al redil de cumplir con la Constitución" renovando el Poder Judicial.

Gamarra no ha tenido oportunidad de replicar a Sánchez respecto a sus críticas a la noción de la "gente de bien", aunque previamente en los pasillos había señalado que son "entre otros los millones de españoles a los que ha decepcionado Pedro Sánchez", incluidos los que apoyan la ley trans porque "hay gente de bien para todo".

Además, como ayer en el Senado, el presidente ha llevado al Congreso la crisis que acabó con el liderazgo de Pablo Casado en el PP, cuando le ha dicho a Gamarra que algunos le reprochan "injustamente" que "cambia de chaqueta" cuando "no es así" porque "cambia el jefe" y ella sigue haciendo lo mismo: "venerar" al líder.

"El mayor cambio de chaqueta es el suyo porque le prometió a los votantes que no gobernaría con Podemos y que no pactaría con Bildu y a esos millones de votantes es a los que ha traicionado", ha replicado Gamarra.

Además, ha invitado a Sánchez a ir a un supermercado y ha denunciado que suma "pobreza y desigualdad" cuando en su Gobierno hay diferentes soluciones al encarecimiento de la cesta de la compra.

