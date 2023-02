El 53% de los votantes del PSOE optaría por romper con UP si no apoya la reforma del ‘sí es sí’

Más de la mitad de españoles, y también de los votantes socialistas, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería romper la coalición si Unidas Podemos no respalda la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ impulsada por el PSOE. Aunque una proporción considerable de electores sostiene que los dos partidos que conforman el Ejecutivo son igual de responsables de las rebajas de condenas a agresores sexuales, a los morados se les atribuye, en general, una mayor culpa. Pese a ello, casi ocho de cada diez ciudadanos asegura que ambos sufrirán las consecuencias de las revisiones de condenas en las urnas.

Son las principales conclusiones que se desprenden de la última encuesta elaborada por el Instituto DYM para HENNEO, en la que se pregunta, entre otros asuntos, sobre la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, que está siendo negociada actualmente en el Congreso. La norma está levantando ampollas entre los socios de la coalición, especialmente, después de que el PSOE presentase en solitario su propuesta de modificación de la ley, rechazada de plano por Podemos, que se niega a recuperar los subtipos agravados de violencia e intimidación como pretenden los socialistas.

Una posición no compartida por el 53,9% de los 1.003 encuestados entre el 15 y el 19 de febrero, que opina que se debería romper la coalición si Unidas Podemos no aprueba la reforma. Preguntados solo los votantes de los socialistas, la cifra de los que optarían por deshacer la coalición es muy similar (el 53,1%). Entre los que se decantaron por la formación morada en las últimas elecciones, no obstante, solo el 14,2% considera que debería ponerse fin al acuerdo de Gobierno si no se alcanza un acuerdo.

Con todo, los españoles responsabilizan de forma equitativa a ambas formaciones políticas por el hecho de que se haya tenido que modificar la ley ante las revisiones de condenas a agresores sexuales. Así lo sostiene el 43,5% de encuestados, aunque le atribuye mayor culpa a Unidas Podemos (24,2%) que al PSOE (16,5%).

La proporción cambia según el partido votado en los últimos comicios generales. Cuatro de cada diez votantes del PSOE cree que la responsabilidad es de ambos, pero el 31,8% carga contra los morados. Entre los partidarios de Unidas Podemos, por el contrario, solo el 14,2% se lo atribuye únicamente al PSOE. Incluso en el espectro político de la derecha reparten la culpa: el 47,6% de los votantes del PP asegura que es de las dos formaciones; el 24,8%, que es únicamente de los socialistas, y solo el 14,6% señala a Unidas Podemos.

Pero tampoco se cree que el Ejecutivo deba asumir toda la responsabilidad. Una proporción mucho mayor de encuestados (69%) opina que los grupos parlamentarios que apoyaron la norma durante su tramitación en las Cortes también han motivado su reforma. Esta consideración la comparten en mayor medida los votantes del PSOE (70%), PP (78%), Vox (86%) y Ciudadanos (80%); y en menor los de Unidas Podemos (solo el 54%).

Sea como fuere, la percepción mayoritaria es que las rebajas de penas castigarán a la coalición en las urnas. Así lo creen casi ocho de cada diez españoles, que afirman que los efectos indeseados de la ley acarrearán consecuencias electorales negativas (38,4%) o muy negativas (38,3%). Lo reconocen también los propios electores del PSOE y Unidas Podemos, aunque en menor proporción a la amplia mayoría de los del PP y Vox, que auguran un menor apoyo en los comicios por esta razón (86,7 y 88,3%, respectivamente).

FICHA TÉCNICA:

Muestra y metodología: 1.003 entrevistas ‘online’ aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.

Error: el margen de error total es de un +/- 3,2% para un nivel de confianza del 95.5% en la hipótesis más desfavorable.

‘Target’: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: realizado entre el 15 y el 19 de febrero.