Los socios se plantan y piden una reforma unitaria antes de cualquier debate

Los socios de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso se han plantado y han urgido al Gobierno de coalición a presentar una reforma de la ley del 'solo sí es sí' consensuada antes de llevar al pleno cualquier debate.

La Mesa del Congreso ha admitido este martes por unanimidad la admisión a trámite de esta proposición de ley del PSOE que registraron por su cuenta el lunes pasado planteando introducir la violencia y la intimación como un subtipo agravado y retocar algunas penas.

Sin embargo frente a la vía de urgencia los tres miembros de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso se han abstenido y en rueda de prensa la diputada de En Comù Podem, Aina Vidal, ha señalado que se trata de seguir negociando para llevar una posición conjunta al pleno del Congreso.

Vidal ha tendido la mano al ala socialista del Gobierno para que se cierre una propuesta unitaria.

De momento, la Junta de Portavoces no ha incluido en el orden del día del pleno de la próxima semana la toma en consideración de esta proposición de ley, que ha solicitado el PSOE y que ha sido rechazado porque para este trámite se requería unanimidad, por lo que el debate de esta ley se traslada a la semana del 7 de marzo.

Y es que ERC, EH Bildu, JxCAT y Más País se han plantado y piden llevar el debate cuando haya acuerdo, mientras que otros partidos como el PDeCAT instan a un trabajo riguroso y BNG y la Cup no ven con buenos ojos la proposición de ley del PSOE porque consideran que vuelve al modelo anterior y además es "electoralista".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado de que el PSOE no puede contar con ERC para "tirar hacia delante" la modificación de la ley "sin la ministra de Igualdad" porque sería "marciano" y "extraterrestre" y el diputado de Bildu Oskar Matute ha añadido que "las prisas no son buenas consejeras".

"No vamos a apoyar la urgencia...es necesario un cauce de diálogo y de acuerdo de las dos partes del Gobierno", ha incidido Matute al tiempo que ERC ha avisado de que no apoyará un adelanto del debate ni continuará la tramitación en la toma en consideración sin un pacto con el Ministerio de Igualdad.

"Este Gobierno hace bien en ser plural, polifónico y en mostrar diferentes voces pero siempre dentro de una misma partitura para que no haya cacofonía", ha dicho el diputado de Bildu.

Los socios piden la "necesaria" presencia del Ministerio de Igualdad e inciden en que no tendría sentido lo contrario. Una posición en la que incide Unidas Podemos al señalar que no habrá posibilidad de pactar nada "si no está el ministerio implicado".

ERC está en conversaciones con el Gobierno, pero no quiere posicionarse sobre el fondo de la proposición del PSOE al entender que supondría fomentar el ruido cuando el objetivo es que se logre un acuerdo entre los socios.

No obstante fuentes republicanas aseguran que si esta polémica se alargara en el tiempo podrían presentar otra iniciativa por su parte, ya que alertan de la alarma social que se está generando en Cataluña con la rebaja de las penas a los agresores sexuales.

Bildu, además, lamenta que los socialistas no se hayan puesto en contacto con su formación y advierten de que la proposición de ley del PSOE se enfoca en lo punitivo y "no resuelve dificultades que puedan existir".

"Estamos dispuestos a negociar sin tocar el núcleo duro de la ley", ha zanjado.

En el mismo sentido, Más País incide en que el Ejecutivo tiene que traer una reforma de la ley "como Gobierno" y "hasta que eso no llegue no vamos a apurar los plazos".

PDeCAT ha apelado a que se haga un trabajo discreto que permita culminar lo que era el espíritu de la ley inicial a fin de que no produzca los efectos que ha venido generando.

Míriam Nogueras, portavoz de JxCAT, ha denunciado que el Gobierno y en este caso el PSOE legislen rápido y "mal" y quieran volver a hacerlo pese a que "cuando se corre las cosan no se hacen bien".

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Nestor Rego, ha reiterado que está en contra de la iniciativa socialista porque es "un retroceso que vuelve al modelo anterior y quita del centro, del foco, el consentimiento para colocarlo en la violencia".

"No nos parece que arregle nada. No compartimos la subida de penas mínimas. Es una propuesta que no sirve para acabar con la violencia machista y además es electoralista", ha coincidido la portavoz de la Cup, Mireia Vehí.