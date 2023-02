La AEMET desmiente haber anunciado la llegada de un calentamiento súbito de la estratosfera: qué es y cómo afectaría

El 10 de febrero de 2018, hace exactamente un lustro, España sufrió los efectos de un calentamiento repentino de la estratosfera, SSW por sus siglas en inglés. A través de su blog oficial, la Agencia Estatal de Meteorología aclaró en qué consiste este fenómeno y sus consecuencias; lo hizo por medio de un artículo de José María Sánchez-Laulhé Ollero, entonces director del Centro Meteorológico Territorial de Málaga. El tema vuelve a estar de actualidad, debido a las numerosas informaciones acerca de la inminencia de este fenómeno en los próximos días, con la consiguiente afección para España.

El actual responsable de AEMET en Aragón, Rafael Requena, desmiente la información difundida ampliamente en los últimos días acerca de que AEMET espera la llegada inminente de un SSW y su impacto en el vórtice polar, con los consiguientes efectos en la meteorología española, señalando este martes 14 de febrero como la fecha del suceso potencial y previendo su impacto a finales de mes o principios de marzo. “Lo he visto en algunos medios -apunta Requena- y veo que parte de una página web meteorológica que lo ha publicado, pero AEMET no se ha pronunciado al respecto, y no veo nada parecido en las previsiones de los próximos días”.

Requena señala que hacer un pronóstico a tan largo plazo provoca una maraña de incertidumbre. “Aunque el fenómeno ocurra, no tiene que afectarnos directamente, y mucho menos mañana o pasado mañana; veo que la propia web que lo augura habla de incertidumbre sobre su incidencia en España al terminar ese artículo. Desde luego, no hay avisos de AEMET al respecto para esta semana; tampoco de cara al día 25. Si ocurre, la institución pondrá enseguida los avisos oportunos. Desde luego, no hay que alarmarse por efectos similares a los vistos en Estados Unidos hace un mes, con esa caída brutal de temperaturas o nevadas brutales”.

Qué es el calentamiento repentino de la estratosfera (SSW)

El calentamiento repentino de la estratosfera (SSW) fue descubierto por Scherhag en 1952. Es un fenómeno caracterizado por un rápido incremento en la temperatura, de más de 25 grados centígrados en menos de una semana en la estratosfera del invierno boreal, que puede llegar hasta los 80 grados en algunos casos). Puede ir acompañado de la desaparición del chorro polar nocturno y de su reemplazo por vientos del este; simultáneamente, la estratopausa desciende en algunos lugares hasta 20 kilómetros.

Explica AEMET que “durante un gran SSW, el vórtice polar se rompe o se desplaza en cuestión de días y la circulación estratosférica sufre enormes cambios. Tienden a ocurrir cada tres o cuatro años en promedio, pero ha habido periodos más largos sin ningún gran SSW”.

