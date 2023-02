Con cuántas cervezas darías positivo en un control de alcoholemia, según la DGT

Al volante, cero alcohol. Es uno de los principales factores de la siniestralidad en España -está presente entre el 30% y 50% de los accidentes mortales- y autoridades y expertos en tráfico y seguridad vial insisten en la importancia de no beber ni una sola gota cuando tenemos que conducir un vehículo.

Si vamos a conducir, lo mejor es no probar el alcohol, no beber nada. Pero, mientras la normativa no sea más restrictiva, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial sitúa unas tasas máximas del alcohol permitidas para conducir.

Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) hace hincapié en que la única tasa de alcohol válida para conducir es la de 0,0 miligramos, cabe recordar que se considera positivo en un control de alcoholemia con una cifra superior a los 0,25 miligramos por litro en aire espirado o cuando se superan los 0,5 gramos por litro en sangre. Y alcanzar estos límites depende mucho de nuestro sexo o nuestro cuerpo, así como del tipo de bebida alcohólica ingerida.

¿A cuántas cervezas, una de las bebidas más populares en España, se traducen estas cantidades? La DGT y la Guardia Civil recogen las cantidades con las que damos positivo. La cosa cambia en función de si la persona es hombre o mujer y de cuánto pesa.

En general, se considera que 1,5 unidades ya garantizan el positivo en hombres y menos de una unidad en mujeres, pero se puede afinar más con datos como el peso, tomando como medida una jarra de 330 ml (que es también la medida estándar de una lata o una botella de un tercio).

¿Cómo podemos calcular cuánto alcohol hemos ingerido? ¿Y el grado de alcoholemia? ¿Cómo nos afecta?



Para conducir, mejor ir a #cero. Pero, recuerda que el límite legal de #alcohol en sangre es 0,5 gr/l (0,3 para noveles).



Más información en 👉https://t.co/XKx1UYIwSQ pic.twitter.com/hWMWYsmGSU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 10, 2022

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.



Al volante márcate un 0,0 de alcohol 👌🏻.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 14, 2018

Hombres de 70 kg

Una jarra: 0,3 mg/l en aire espirado.

0,3 mg/l en aire espirado. Dos jarras: 0,6 mg/l en aire espirado.

0,6 mg/l en aire espirado. Tres jarras: 0,8 mg/l en aire espirado.

Hombres de 80 kilos

Una jarra: 0,2 mg/l en aire espirado.

0,2 mg/l en aire espirado. Dos jarras: 0,5 mg/l en aire espirado.

0,5 mg/l en aire espirado. Tres jarras: 0,7 mg/l en aire espirado.

Mujeres de 50 kg

Una jarra: 0,5 mg/l en aire espirado.

0,5 mg/l en aire espirado. Dos jarras: 1,0 mg/l en aire espirado.

1,0 mg/l en aire espirado. Tres jarras: 1,5 mg/l en aire espirado.

Mujeres de 60 kg

Una jarra: 0,5 mg/l en aire espirado.

0,5 mg/l en aire espirado. Dos jarras : 0,8 mg/l en aire espirado.

: 0,8 mg/l en aire espirado. Tres jarras: 1,2 mg/l en aire espirado.

Según recoge la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se considera positivo en un control de alcoholemia cuando se superan los 0,5 gramos por litro en sangre (0,25 mg/l en aire espirado).

Son menores los límites en el caso de personas con menos de dos años de carné de conducir o de profesionales de la conducción: no podrán superar los 0,3 g/l de alcohol en sangre (0,15 mg/l en aire).