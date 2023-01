Los letrados de la administración de Justicia cifran en unos 30.000 los actos judiciales suspendidos por la huelga

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han cifrado en unos 30.000 los actos judiciales que han tenido que suspenderse a causa del parón. En su tercera jornada, aseguran que el seguimiento ha sido del 78% de la plantilla, si bien el Ministerio de Justicia lo sitúa en un 24,5%. En Aragón, los sindicatos hablan de un seguimiento del 53,18% ( 50% en Zaragoza, 62,5% en Teruel y 47,05% en Huesca).

Según ha detallado el comité de huelga en un comunicado a última hora de este jueves, se han suspendido a nivel nacional unas 30.000 vistas de juicio, comparecencias y actos de conciliación, mientras que unos 11 millones de expedientes judiciales han quedado paralizados, "causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos".

Asimismo, han detallado que en las cuentas de depósito y consignación se ha inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros. "La realidad es que la Administración de Justicia en España está parada", han lamentado los convocantes.

Las tres asociaciones -- la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- han informado de que la participación de este jueves ha sido similar a la de los últimas dos jornadas de huelga, cuando se registró un seguimiento superior al 80%.

Desde el Ministerio han comunicado que los datos de la participación de la huelga disminuyen respecto a los dos primeros días. Así, pasa de 28,23% el martes, a 26,98% el miércoles y alcanza este jueves un 24,5%.

Las tres asociaciones firmantes, en un segundo comunicado emitido este jueves, critican las cifras recogidas por el Ministerio dirigido por Pilar Llop y aseguran que el departamento ofrece "unos datos sesgados y totalmente erróneos en su intento de desmotivar la convocatoria".

Las convocantes insisten en que Justicia "suma a los efectivos no disponibles en el total como no huelguistas y no incluye entre los que secundan a los servicios mínimos que comunican su adhesión".

"Lamentablemente, la realidad es que la Administración de Justicia en España está parada, y que la Ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue sin convocar al Comité de Huelga y sin hacer el más mínimo intento de resolver el conflicto", señalan.