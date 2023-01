Interior compra 5.800 fusiles 'low cost' a la misma firma de las pistolas defectuosas

La polémica pistola 'low cost' 'Ramón', de las que la Guardia Civil ha adquirido más de 9.000 unidades para algunos de sus grupos de élite, comenzó a dar interrupciones (encasquillamientos) apenas comenzó a distribuirse entre las comandancias en 2021. Las 'Ramón' -fabricadas por la poco conocida empresa israelí Emtan y distribuidas en España a través de la compañía Guardian Homeland Security- son una copia de bajo precio de la reputada Glock 19 austriaca. Y todas ellas han tenido que ser reparadas, muchas de ellas antes de siquiera ser estrenadas, para cambiarles ciertas piezas del sistema de extracción de vainas para intentar reducir esos bloqueos.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska todavía estaba inmerso en negociaciones para conseguir que la empresa Emtan les facilitara miles de piezas para arreglar sobre la marcha otras tantas miles de 'Ramón', muchas de las cuales no habían disparado ni un solo tiro, cuando la Guardia Civil hace diez meses volvió a cerrar otro contrato millonario con esta misma empresa (por valor 5.929.000 euros, impuestos incluidos). Un acuerdo muy similar al que ya por entonces estaba convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para el Ministerio del Interior.

Según la documentación en poder de este periódico, el 18 de febrero de 2022, el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, dio luz verde a la compra a Emtan de, al menos, 5.800 fusiles de asalto de calibre 5,56 x 45 mm de modelo MZ-4P.

En la decisión de Interior, una vez más, pesó esencialmente el precio. Al final la empresa israelí ofertó cada arma por tan solo 845 euros (1.022 euros con el iva ya incluido). El propio concurso diseñado por la Guardia Civil ya apostó desde el principio por conseguir material 'low cost', hasta el punto de que el 60% del total de la puntuación se adjudicó por el precio, dejando de lado otras cuestiones técnicas como la operatividad del arma (a la que solo se dio el 5% del valor final de la puntuación) o la precisión del fusil (con únicamente el 10% de peso en el concurso). Con esos mimbres, Emtan arrasó en el concurso, hasta el punto de que ofertó su MZ-4P un 33% más barato que la otra marca que llegó a la final, la histórica firma belga FN Herstal, con más de 130 años de trayectoria. FN, para un pedido inicial de 3.500 armas, llegó a rebajar su oferta hasta algo más de 4,5 millones de euros. Guardian ofreció la misma cantidad de fusiles por menos de 3 millones.

La bajada de precio de la empresa israelí llegó al extremo de que el propio Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil a finales de diciembre de 2021 tuvo que emitir un informe defendiendo la viabilidad de este contrato a pesar de los "valores anormales o desproporcionados (a la baja)" del mismo, ante el riesgo de que hubiera una bajada temeraria del importe.

No solo FN Herstal se quedó en el camino. La Guardia Civil rechazó a otras cinco históricas marcas de abultadas trayectorias, entre ellas las famosísimas Beretta, Colt o Heckler & Koch (HK), mucho más caras y que ni siquiera llegaron a la final a pesar de su comprobada fiabilidad.

Incógnita

La fiabilidad en el servicio real del MZ-4P es una verdadera incógnita, ya que, a diferencia de las 'Ramón', todavía no ha sido probado de manera masiva ni en la Guardia Civil ni en otros países. Lo que sí tienen claro los expertos es que, una vez más, el instituto armado en lugar de comprar el original de calidad comprobada se ha decantado por una réplica 'low cost'. "La MZ-4P Piston es una copia israelí barata del HK416", afirma tajante el criminalista forense José Jiménez Planelles, especialista en armas ligeras y perito en decenas de juicios, entre ellos una quincena de homicidios. "No se puede saber qué resultado tendrá o si tendrá tantas fallas como la pistola 'Ramón' hasta que no sea sometido a pruebas reales y duras", explica Jiménez, quien revela que en España se ha paralizado la venta de este arma a particulares con licencia y que él mismo, como perito, no ha podido todavía testarla. "Saben que se les hubiera sometido a pruebas muy duras y quizás eso no les interese", afirma.

El criminalista forense lamenta que la Guardia Civil no se haya decantado por el original HK416, al que copia la empresa israelí. "El HK se ha hecho extremadamente popular en todo el mundo, incluso entre las unidades de operaciones especiales y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y miembros del SEAL Team Six y Delta Force", explica Jiménez, quien asegura que en grandes concursos públicos este reputado fusil se podría haber adquirido por unos 1.400 euros frente a los 1.022 de la copia.

En otros reconocidos foros de armas insisten en la falta de trayectoria conocida del fusil israelí, en el que muchos expertos ven rasgos de otra mítica carabina, la M4A1 de la empresa Colt. No obstante, en los grandes portales de militaria no hay referencias sobre el MZ-4P porque tanto el fusil como la empresa son grandes desconocidos en el sector.