Villacís se fija como objetivo "gobernar" pero niega haber recibido ofertas o estar en negociación con el PP

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que, de cara a los comicios municipales y regionales de 2023, su objetivo es "gobernar" si bien ha negado haber recibido ofertas o estar en un proceso de negociación con el Partido Popular para engrosar sus filas.

"No hay una negociación. Sí hay conversaciones porque nunca he dejado de tenerlas con todos los partidos, hablo con Más Madrid, con Vox... pero no hay una negociación abierta ni mucho menos", ha expresado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Villacís ha reconocido que lo que le gusta es "gobernar" y que si alguien se dedica a la política es "para hacerlo". Sobre su paso por la Vicealcaldía de la capital, considera que lo ha hecho "bien", y que eso se traduce en las "últimas encuestas" aunque es consciente de que la situación de los 'naranjas' para las elecciones es "muy difícil".

Requerida por la situación de su partido, inmerso en un proceso de primarias, la vicealcaldesa ha insistido en que ella apoya la lista que encabeza Patricia Guasp en contraposición con la que lidera Edmundo Bal, "que cree que Cs debe girar a la izquierda".

Avisa que a la izquierda del centro solo hay 'Sanchismo' y Bildu

En este punto, ha señalado que "a la izquierda del centro no hay izquierda, sino Sanchismo y Bildu", por lo que entiende que la formación 'naranja' "no puede girar" hacia el espectro de izquierda. Por ello sostiene que "el liberalismo ahora solo se tiene que ocupar de deshacer el Sanchismo".

Villacís ha ensalzado la figura de Cayetana Álvarez de Toledo pero a continuación ha indicado que "la mujer que más admira en política" es Inés Arrimadas, de quien ha alabado sus discursos interpelando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.