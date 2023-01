El PP abre la puerta a dirigentes de Cs porque "el partido no es una secta"

El PP abre la puerta a los dirigentes de Ciudadanos y al votante de los "perímetros" de cualquier otra formación política porque entiende que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo "no es una secta", al tiempo que buscan sacar más votos que Vox en las próximas elecciones autonómicas y locales para evitar pactos con la formación de Santiago Abascal.

El nuevo portavoz de campaña del Partido Popular en las próximas elecciones locales y autonómicas de mayo, Borja Sémper, que este lunes se ha estrenado en el cargo y ha sido presentado en rueda de prensa por Feijóo, ha señalado que lo que representa el PP es una propuesta ideológica y de futuro "en la que cualquier votante afín a Ciudadanos se puede sentir representado, también sus dirigentes".

"No nos importan a quién ha votado alguien en el pasado... El PP como cualquier otro partido político no es una secta, son organizaciones políticas con gente que piensa de forma matizada, unos ponen acento en una cosa y otros en otra, y esto no solo es sano es necesario", ha dicho Sémper tras ser preguntado por la posibilidad de integrar a perfiles que abandonaron el PP.

Sémper ha dejado claro que el PP no tiene ninguna voluntad "de cerrar puertas" sino que busca sumar a la sociedad civil "independientemente de a quién haya votado en el pasado y en qué partido haya militado".

"Buscamos a personas que quieran cambiar las cosas", ha recalcado al tiempo que ha incidido en que a día de hoy Vox no entra en la ecuación de futuros pactos.

"El objetivo hoy es no necesitar a ninguna formación política ni en las elecciones autonómicas ni municipales ni posteriormente en España, y es un objetivo al que no vamos a renunciar", ha asegurado tras insistir en que el PP busca incorporar a la sociedad civil que "ayude a cambiar las cosas para convertir a la política en algo menos sectario".

En este sentido, el nuevo portavoz de campaña del PP ha considerado que lo que representa el PP podría ser apoyado por el votante de Ciudadanos, aunque ha mostrado su respeto por el proceso electoral interno en el que está inmerso la formación naranja en estos momentos y del que "espero que salgan con las menos magulladuras posibles".

Respecto a la relación con Vox, Sémper ha reconocido que es una formación que no representa lo que el PP quiere para España pero ha incidido en que él tiene una relación con Abascal "forjada desde hace muchos años" en el País Vasco y que está "a prueba de bombas".

"Nos conocemos desde los 17 años y hemos visto de todo. Tengo una relación con Santi Abascal a prueba de bombas y la voy a seguir manteniendo", ha indicado.