Primarias a cara de perro en Ciudadanos

Además de una batalla menor de ideas y sobre la estrategia de pactos, hay un cruce de reproches entre las dos candidaturas que se disputan el control de Ciudadanos en las primarias de esta semana. Por un lado, está la que respalda la presidenta del partido, Inés Arrimadas, con el tique de Adrián Vázquez (aspirante a secretario general) y Patricia Guasp (que opta a portavoz política). Por otro, la de Edmundo Bal (vicesecretario general que se postula también como portavoz político) junto a Santiago Saura (que aspira a la secretaría general). Hay una tercera opción, la encabezada por dos casi desconocidos, Marcos Morales y Laura Alves. Pero la disputa se dirime entre las dos primeras, que se lanzan flechas sobre todo a través de los medios.

Bal y los de Arrimadas coinciden en que la política de pactos de Ciudadanos en exclusiva con el PP ha sido errónea. Pero si el primero pactaría con Pedro Sánchez tras las generales si ello es útil para que no dependa de independentistas y Unidas Podemos, la bisagra que se proponen ser los de Arrimadas se ciñe a municipios y autonomías.

La disputa trasciende lo estratégico o lo ideológico -unos se definen como liberales otros de 'centro-centro'- y se libra en quién encarna la verdadera renovación para salvar una marca dañada, si la opción de quien sigue presidiendo el partido (Arrimadas) o si la de su vicesecretario general (Bal). Esta puede ser la última oportunidad para un partido que en 2020 tenía cerca de 21.000 afiliados con derecho a voto en las primarias, frente a los poco más de 7.600 actuales; una tendencia que replican las encuestas: de darles ganadores de las elecciones en 2018, de tener la posibilidad de formar una coalición de Gobierno con el PSOE en 2019, a no llegar al 3% en intención de voto. El examen espera a los ganadores en unas críticas municipales y autonómicas, que harán visible si a los naranjas les queda algo de aliento, con el PP comiéndoles voto y captándoles cargos, o están exangües.

Edmundo Bal Vicesecretario general de Ciudadanos y candidato a portavoz político en las primarias: "Hay que dejar de ser subalternos del PP sin hacernos 'sanchistas'"

Su candidatura se presenta como la verdaderamente renovadora frente al continuismo que atribuye a sus adversarios y la garantía de dejar de ser subalternos del PP. Edmundo Bal es la cara más reconocible de 'Ciudadanos de nuevo', ya que es ahora coportavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Libra la batalla de quitarse la etiqueta de "sanchista" que le lanzan sus rivales por criticar que el electorado considere a su partido "una marca blanca del PP" y por defender la apertura del partido al centro-izquierda. Por ello, no ahorra palabras gruesas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

¿Pactaría con Sánchez?

Haré lo que esté en mi mano para que Bildu, ERC, Podemos y el PNV no sean los que manden en la vida de los españoles.

En el eje izquierda-derecha, del 1 al 10, ¿dónde colocaría a su Ciudadanos?

En el 5, en el centro-centro. En ese espacio hay entre 1,5 y 2 millones de personas.

¿Qué propone para salvar el partido?

No ser subalternos del PP, lo que no supone ser unos 'sanchistas'. Se trata de ensanchar nuestro espacio para que quepa el centro-derecha, pero también el centro-izquierda y el votante desencantado del PSOE que nunca votaría al PP. Tenemos que recuperar banderas que hemos ido abandonando y el sentido de utilidad, porque ahora la gente no nos vota porque no nos ve útiles para lograr cosas buenas o para desalojar a Sánchez de la Moncloa.

Es muy duro con las decisiones de su partido, pero usted está en la ejecutiva.

La estrategia política la he fijado siempre en los términos en los que la planteo ahora. En todas las reuniones de los órganos del partido he dicho que tendríamos que ampliar nuestro espectro ideológico hacia el centro-izquierda. No me han hecho caso. Y por eso el partido ha ido de batacazo en batacazo electoral. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y que el cambio en Ciudadanos no sea sólo cosmético, que es el que plantea Arrimadas.

¿Por eso falla la refundación?

Ha habido varios errores en ella: que se quiera mantener en secreto el proceso de escucha a los afiliados; y que se plantee con la misma persona que dirigía lo viejo. Decido presentarme porque la refundación iba a terminar en falso, con un engaño a los afiliados.

Si su lista gana, ¿integrará a Arrimadas?

Nuestra intención a partir del 16 de enero es integrar al resto de las candidaturas en los órganos de dirección del partido.

Y si pierde, ¿cómo se plantea su futuro?

Me propongo agotar el mandato en el Congreso. No voy a tirar la toalla ni me voy a rendir. Y lógicamente desempeñaré las tareas que mi partido me asigne.

Adrián Vázquez Eurodiputado y candidato a secretario general de Ciudadanos: "Con Sánchez no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

Su propuesta, avalada por Arrimadas, defiende un Ciudadanos "liberal", que pactará en mayo según cada territorio pero que descarta apoyar al líder socialista. Adrián Vázquez encabeza junto a Patricia Guasp la lista 'Renace tu Partido' que aspira a comandar el futuro de la formación naranja. Defiende que su propuesta representa la renovación y quiere sacudirse el marchamo de "candidatura oficialista" contraponiéndola a la de Bal, que es el número dos del partido. Si gana, se compromete a que, en 45 días, sus siglas volverán a ser competitivas para encarar los comicios de mayo, su Rubicón.

Su candidatura la cierra Inés Arrimadas. ¿Qué papel le reserva?

Seguirá de portavoz en el Congreso. Pero no formará parte del núcleo del partido ni de su toma de decisiones. Ni ella ni nadie de la permanente actual, cosa que Edmundo Bal no entiende. Él quiere seguir en el sillón. Nosotros abogamos por regenerar y dar una imagen de frescura. Pero, ¿cómo vamos a desmerecer un activo que tenemos en el Congreso o en el Ayuntamiento de Madrid? Sería una locura.

¿Ella será su candidata a la presidencia en las elecciones de final de año?

Habrá primarias. Cualquier afiliado podrá presentarse. Quien lo haga y consiga el apoyo de los afiliados será candidato.

Bal carga contra la refundación porque no aborda su relevo.

La refundación ha sido un éxito. A partir del 16 de enero se tiene que ver un nuevo Ciudadanos, con caras renovadas y que no va a cometer los errores de la ejecutiva saliente, donde estaba el señor Bal. Pero no vamos a dilapidar talento. Parece que hay otros que quieren una guerra personal y destruir al adversario.

¿De qué errores habla?

-Los pactos de gobierno autonómicos solo plegándonos al PP. En mayo no nos vamos a plegar a derecha o a izquierda. Vamos a pactar en función de nuestro programa. Tenemos nuestro espacio, el liberal; no nos tenemos que plegar a nadie. Otro gran error fue Murcia: el contexto exigía estabilidad y se tomó una decisión que no ayudó a los ciudadanos de Murcia ni a los de Madrid.

Bal critica también ese Ciudadanos enquistado en la derecha.

En los territorios escucharemos a nuestros cargos públicos y a la militancia. A nivel nacional, con Sánchez no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Bal sí ha dicho abiertamente que quiere hacer un giro a la socialdemocracia.

¿Reservan algún puesto a su rival si gana su candidatura?

Por supuesto que tiene un encaje. Es un gran parlamentario y no podemos prescindir de él. Así de claro lo digo.