El presidente de Melilla pide ser escuchado "siempre" desde la UE y "no solo en los saltos a la valla"

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha pedido ser escuchado "siempre" desde la Unión Europea (UE) y no solo cuando se produzcan los saltos a la valla en la ciudad autónoma, al tiempo que ha subrayado que el año 2022 ha dejado un recuerdo "amargo, doloroso e imborrable" por el salto a la valla el pasado 24 de junio con decenas de migrantes muertos en el lado marroquí de la alambrada.

De Castro, que ha subrayado que lo ocurrido aquel día fue "una tragedia humana que se cobró vidas, algo que no tendría que haber sucedido nunca", ha destacado que "los saltos masivos y violentos a la valla fronteriza no pueden ser la opción para solventar las dramáticas situaciones de miserias y persecuciones que sufren los migrantes en sus países de origen". Por ello, ha indicado que "las fronteras no deben ser violentadas y tienen que estar protegidas con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados" al resaltar que "somos la frontera sur de Europa y eso significa que cruzar la frontera -o saltar la valla- es entrar en Europa".

Al respecto, la primera autoridad melillense ha demandado que "los melillenses necesitamos ser escuchados, entendidos y atendidos en las instituciones europeas, por ejemplo, en el Comité de Regiones Europeas, con cuyos máximos responsables me reuní el pasado mes de junio en Bruselas". En este sentido, ha recordado que apenas tres meses después, miembros de ese Comité viajaron hasta Melilla y lo hacían por primera vez "para conocer de primera mano la situación de nuestra ciudad, que reflejaron en un informe que fue entregado, junto con una carta mía, a la Presidencia del Consejo de la UE y que sirvió para que, posteriormente, y también por primera vez, se incluyera la situación de Ceuta y de Melilla en el orden del día del Pleno del Comité de Regiones Europeas".

De Castro ha recordado que ha intervenido en la preparación del informe que se presentaba en el mencionado pleno, además de mantener varias reuniones de trabajo con distintos responsables en competencias que afectan a Melilla. En esa línea, ha recalcado que "es imperativo que Melilla tenga presencia en Europa, y la va a tener". Al respecto, ha aseverado que las gestiones que inició en junio, y tras meses de conversaciones y trámites con el embajador de España ante la Unión Europea, con el secretario de Estado para la UE y con el ministerio correspondiente (Asuntos Exteriores, UE y Cooperación) "han dado sus frutos".

Por todo ello, ha anunciado que la obtención de la autorización que permitirá abrir una oficina en la sede de la Representación Permanente de España en la UE, donde ya están ubicadas seis regiones (Madrid, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja), "es inminente". Por último, ha querido dejar claro que "queda mucho por hacer en Bruselas, pero el camino ya está iniciado" ya que "hacer oír nuestra voz en el corazón de Bruselas es crucial para nuestro futuro y desdeñarlo, como se ha hecho durante tantos años, es irresponsable".