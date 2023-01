El Gobierno se atasca con el ‘solo sí es sí’ y el PP le reta con un conteo diario de rebajas de penas

El Gobierno sigue atascado con el siguiente paso a tomar respecto a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ‘ley del solo sí es sí’. Desde que la norma entró en vigor el 7 de octubre, al menos 133 delincuentes sexuales han visto reducida su condena -20 de ellos han salido de prisión-, un goteo diario que ha espoleado las críticas de PP, Vox y Ciudadanos a la coalición. Mientras Podemos rechaza cambiar el texto y sigue poniendo el foco en los jueces, en el PSOE continúan dando bandazos entre la necesidad de "realizar ajustes técnicos", aguardar a que el Tribunal Supremo fije doctrina cuando revise en casación alguna de las modificaciones realizadas ya por audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia, o, directamente, mantener el texto legal tal y como fue aprobado.

Moncloa ya trató de limitar el pasado 13 de diciembre la retroactividad de las penas introduciendo una enmienda transitoria en la última reforma del Código Penal para introducir una precisión. Así lo recomendaba la Fiscalía General del Estado y algunas audiencias provinciales, aunque el alcance no está siendo el deseado ya que el único efecto de este ‘parche’ es el de intentar aclarar la voluntad del legislador. "Un toque de atención a los tribunales para decir “oiga, no me vayan por ahí”", describió entonces el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

La cuestión -al contrario de lo que sucede en la formación que dirige Ione Belarra- no genera unanimidad en Ferraz. Este miércoles, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no descartó introducir cambios en la ley. "Estamos atentos al trabajo que están haciendo los tribunales, especialmente el Supremo, para poder valorar cualquier otra acción", señaló en una entrevista en RNE, usando un tono precavido del que luego se valió para evitar reconocer si existe algún error o no en la redacción de la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró filas con Igualdad para evitar una quiebra delicada en el Consejo de Ministros, las tiranteces se han ido sucediendo. "A lo mejor la ley del ‘sí es sí’ tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viendo", zanjó la titular de Defensa, Margarita Robles, con una salida de tono que tuvo que desdecirse posteriormente en un vídeo en el que señalaba que "el Gobierno está unido" en el compromiso de proteger a las mujeres. Robles es una de las voces que en el socialismo han sugerido la necesidad de reformar la ley. Podemos, por su parte, mantiene el férreo convencimiento de se trata de un asunto relativo a la interpretación de los jueces, por lo que se oponen a tocar su norma tras la enmienda incluida en el Código Penal.

Arma electoral

Paralelamente, el PP trata de hacer mella en la coalición de Gobierno con la polémica aplicación de la norma, cuando apenas quedan cinco meses para que se celebren elecciones autonómicas y municipales. El coordinador general de los populares, Elías Bendondo, afeó este miércoles al Gobierno las consecuencias que está teniendo la ley "mientras dicen ser feministas".

El dirigente del PP también anunció que su partido pondrá en marcha un "contador" para plasmar diariamente las rebajas de condenas a delincuentes sexuales propiciadas por la aplicación del ‘solo sí es sí’. "Cada día vamos a actualizarlo para que al Gobierno se le mueva la conciencia y haga lo que tenga que hacer, ellos sabrán: derogar, aparcar, cambiar…", desafió Bendodo, antes de tildar la nueva legislación como "un absoluto insulto, especialmente a las mujeres".