Sánchez reprocha al PP que pida elecciones a diario pero no las haya en el Constitucional

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprochado este sábado al Partido Popular que pida comicios anticipadas a diario, mientras que en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, donde tiene mayoría, no hay elecciones, "ni anticipadas, ni retrasadas".

"Ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida", ha criticado Sánchez en un mitin en Valencia dos días antes de que el TC decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal.

Sánchez ha lamentado que en el Partido Popular se dedique a "bloquear" el gobierno de jueces y la renovación del Constitucional, y ha añadido que además "si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen: así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país". Según ha señalado, en estos momentos la gente se pregunta por qué hay tanto "ruido, crispación e insulto", y ha destacado que el PP, desde hace cuatro años, solo pide una cosa cada día y "para todo": elecciones anticipadas, lo mismo cuando hay una pandemia, cuando estalla un volcán o cuando Putin ataca a Ucrania.

Asimismo, ha indicado que Feijóo y la actual dirección del PP, en la que no ve "gran diferencia con la anterior" salvo que antes le llamaban "felón y traidor y hoy dictador y golpista", obedece no a los intereses de la mayoría, sino a quienes les dicen que tienen que utilizar el Parlamento para "bloquear" la renovación del Constitucional y del gobierno de los jueces.

Sánchez ha insistido en la importancia de que se renueve el Constitucional, porque lo dice la Constitución y porque las decisiones que adoptan sus magistrados son "muy importantes" para España, por lo que es "razonable" que las tomen "con plena legitimidad y en plenas facultades de sus atribuciones, y no con un mandato caducado".

El presidente del Gobierno ha reivindicado además que lo que está pasando en Cataluña es que están resolviendo el problema que había allí, donde ahora "prima la concordia" y se cumple con la Constitución, todos los días, en todos los territorios, "y solo hay un partido político" que la incumple: el PP. A su juicio, ni la derecha ni la ultraderecha tienen una alternativa, porque "nunca les ha importado ni Cataluña, ni España ni la Constitución", y ha aseverado que "va a ser que no", porque se va a cumplir con la Carta Magna y a resolver los problemas en Cataluña.

Defender "el gobierno de la gente"

Sánchez ha defendido que, frente a los insultos del PP, los socialistas son "educados" y no gritan más, porque no tienen que aceptar "ninguna lección, sobre todo de constitucionalismo", que cumplen y alumbraron "cuando la derecha estaba en otra cosa". Ha rememorado la de veces que en los últimos cuatro años la derecha ha sostenido que "se ha roto España, se ha hundido España y se ha liquidado la Constitución", frente a lo cual gracias a las medidas del Gobierno España es la que mayor crece en Europa, tiene una inflación de las más bajas, y unas tasas de empleo que no se veían desde hace quince años.

Ha instado a los candidatos socialistas a defender "el gobierno de la gente", a dar respuestas desde las alcaldías, los gobiernos autonómicos y el de España por la causa de la justicia social, y a evidenciar que desde la izquierda se puede recuperar la economía. Finalmente, ha lanzado un mensaje a las grandes energéticas y grandes entidades financieras, a las que ha dicho que "van a tener que arrimar el hombro un poco más para poder rebajar los impuestos a la clase media y trabajadora".