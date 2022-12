Los hogares apenas tiran del ahorro de la pandemia para gastar más ahora

La fiesta del consumo no está siendo tan dinámica como pueden aparentar las imágenes de las calles, tiendas y restaurantes durante el último macropuente, o al menos no tanto como podría evolucionar el consumo en este fin de año tras el ahorro acumulado por las familias durante la pandemia. La mayor parte de los hogares que consiguieron acumular más dinero en pleno coronavirus han decidido dejarlo intacto. Y "solo un 15% de los hogares que elevaron su ahorro con el estallido de la crisis sanitaria habrían 'desahorrado' con posterioridad".

Ese "solo" apuntado por el Banco de España revela el menor dinamismo del consumo del que tanto la propia institución como el resto de organismos nacioanes e internacionales esperaban del gasto de los hogares para este año que está a punto de finalizar. Las familias están siendo mucho más prudentes con su dinero de lo que se estimaba, y de lo que precisaría la economía española para mantener el crecimiento. El impacto de la inflación, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo generalizada, así como el temor de cara a 2023 están afectando a la hora de decidir una compra o adquisición.

El Banco de España señala en su estudio sobre el ahorro que el número de familias que han tirado de ese dinero para gastar más representa un colectivo "relativamente reducido". Durante las fases de mayor incidencia de la pandemia los hogares acumularon una cuantiosa bolsa de ahorro, como consecuencia, principalmente, de las dificultades que enfrentaron para consumir algunos de los bienes por las restricciones y, especialmente, de los servicios que formaban parte de su cesta de consumo habitual. En concreto, apunta que el ahorro de las familias españolas entre enero y septiembre de 2020 fue superior al observado, en promedio, en los tres primeros trimestres de los cinco años anteriores.

Aunque el recurso por parte de estos hogares a los activos que habían acumulado previamente les habría permitido mantener una senda de consumo más dinámica que la del resto de las familias, dado el reducido tamaño de este colectivo de hogares, esta situación no habría redundado en un impulso "muy significativo" para los niveles de gasto agregados, apunta el Banco de España.

El supervisor bancario también concluye que las familias que ahorraron durante la pandemia no anticipan un mayor dinamismo de su consumo, en un horizonte de un año, que el que contemplaban los hogares que no habían ahorrado. De cara a los próximos meses no cabe esperar un impulso muy significativo del consumo.