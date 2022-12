Feijóo culpa a Sánchez de no renovar el CGPJ tras su reforma "a la carta" en sedición que deja sin efecto el fallo del Tribunal Supremo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, a su entender, no se puede defender más independencia judicial y despolitización de la Justicia y, al mismo llevar a cabo una reforma penal "a la carta" que deroga el delito de sedición y deja "sin efecto" la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés'.

Así se ha pronunciado Feijóo en sus declaraciones a los periodistas en el homenaje de la Constitución que se celebra en el Congreso al ser preguntado el CGPJ, después de que este órgano haya cumplido cuatro años con el mandato caducado.

Precisamente este lunes el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha lamentado la falta de avances en la renovación del CGPJ y ha instado a las "autoridades" a desbloquear esta situación "crítica" de bloqueo que el domingo alcanzó los cuatro años ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"El CGPJ está intervenido por el Gobierno"

Feijóo ha afirmado que el CGPJ "está intervenido por el Gobierno de España" porque le ha quitado "las competencias constitucionales" que le correspondían. Según ha añadido, "ahora solo le interesa devolverle una parte" de esas competencias para que nombre a sus magistrados en el Tribunal Constitucional.

"Creo que es el momento, y así lo reclama el CGPJ desde hace mucho tiempo, que se le devuelvan las competencias para que pueda funcionar con normalidad", ha manifestado el jefe de la oposición a los periodistas.

Dicho esto, ha afirmado que "todo aquello que sea profundizar en la independencia judicial y despolitizar la Justicia tiene el sí" del PP, pero hacer un Código Penal "a la carta de los políticos condenados" y "dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo" tiene el "rechazo" de su partido.

"No se puede hacer una cosa y su contraria. No se puede defender la independencia del Poder Judicial y anular las sentencias del Tribunal Supremo. No se puede pedir la despolitización de la Justicia y hacer un Código Penal para que los políticos condenados queden exonerados de las penas", ha resaltado, para añadir que eso "va en contra de cualquier planteamiento de independencia del Poder Judicial".

Objetivo, despolitizar

El jefe de la oposición ha afirmado que el objetivo de PP es "profundizar" en la independencia del Poder Judicial con una nueva Ley Orgánica donde tengan protagonismo los jueces en la elección de los jueces".

Sobre la renovación del CGPJ también se ha preguntado en el Congreso al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien asegura que su partido está dispuesto a un acuerdo siempre se den esas "condiciones de objetividad" que, a su juicio con los planteamientos del Gobierno de coalición, no se están dando.