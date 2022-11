Podemos acusa al PSOE de bloquear sus leyes por "calculo electoral": "Hay señales preocupantes"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha alertado de que aprecia "señales preocupantes" de que el PSOE está inmerso en "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, a tenor de las últimas disputas en la coalición y con el "bloqueo" de iniciativas legislativas impulsadas por el espacio confederal.

Durante una comparecencia de prensa en la Cámara baja, el dirigente de la formación morada ha elevado el tono frente a su socio para incidir en que la situación de la Ley Trans y la de Familias son dos "ejemplos prominentes" de esa deriva en los socialistas, que se suma a otros conflictos como la propuesta de ampliación de cálculo de las pensiones desde el Ministerio de Seguridad Social, que rechazan de plano. "El PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan leyes lideradas por Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja, porque en realidad es una desventaja para el conjunto de la ciudadanía y para el Gobierno de coalición", ha remachado para advertir de que percibe estrategia política de su socio, con el fin de perjudicarles.

Asimismo, ha criticado que el PSOE no haya dado explicaciones a la demora en la aprobación de la Ley de Familias, rompiendo el acuerdo para que se aprobara este martes en el Consejo de Ministros, y recurra a argumentos "espúreos" para mantener vivas sus enmiendas a la normativa Trans, que a su juicio implica recortes de derechos al colectivos, sobre todo a los menores, con un planteamiento que podría apoyar el PP e incluso Vox.

No es el único punto de fricción en el seno del Ejecutivo, que también se ha producido por la Ley contra la Trata, la Ley de Vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, entre otras materias. Desde la formación morada han reafirmado que van a seguir dando las batallas políticas para lograr sacar adelante estos proyectos y muestran perplejidad ante la táctica de Moncloa al frenar estas normativas. Incluso recalcan que es normal que las controversias en determinados aspectos salgan a la esfera pública y generen debates "broncos", pero perciben una dinámica diferente en el tramo final de legislatura. Eso sí, han reafirmado que el Gobierno de coalición es una conquista de Unidas Podemos, que no van a dejar el Ejecutivo y que su compromiso es completar la legislatura.

De hecho, ha desdeñado el argumento deslizado por el PSOE referido a que la necesidad de aportar más seguridad jurídica a la Ley Trans, que es un proyecto legislativo que emana del Consejo de Ministros, es decir, que el PSOE es coproponente tras intensa negociación y pasar por diversas fases consultivas. "A mí que el PSOE diga que una ley que tiene su firma no tiene seguridad jurídica me parece difícil de explicar. ¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen leyes sin seguridad jurídica?", ha cuestionado para indicar que la respuesta es no y que su posición de proseguir en sus cambios a la ley responde a otros motivos ocultos.

"Escuchando a Carmen Calvo todo el mundo sabe la razón", ha deslizado Echenique para recalcar que el PSOE haría "mal cálculo político" si persiste en bloquear estas normativas, porque el impacto negativo sería para ambos socios y provocaría el rechazo y la desafección de la ciudadanía.

Problema de "voluntad política"

Cuestionado sobre si hay que mantener una reunión entre las direcciones de PSOE y UP, Echenique ha recalcado que es partidario del diálogo pero piensa que no es un problema de "interlocución", que es casi diario". Al contrario, detecta respeto a la Ley Trans y Familias que es un asunto de "falta de voluntad política", puesto que en la normativa de Igualdad ya plantearon una propuesta de acuerdo que fue denegada por el PSOE.

Respecto a si es necesario convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha dicho también en rueda de prensa que aún no han valorado esa posibilidad, aunque desde la formación morada apuntan que serían partidario de convocar ese foro.

Por otro lado, Echenique ha exigido al PSOE que reflexione sobre la Ley Trans, pues ha criticado que con sus enmiendas genera "sufrimiento" al colectivo al implicar recortes en el derecho de autodeterminación de género, sobre todo en los menores. También ha recalcado que no contemplan un escenario en que el PSOE intente sacar sus enmiendas con el PP pero que ese riesgo está ahí, porque el contenido de esas modificaciones podría suscitar el apoyo de la derecha.

Finalmente y sobre la Ley de Familias, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha remarcado que nadie se puede oponer a desplegar una renta universal de crianza de 100 euros por hijo ni a aplicar un permiso de cinco días para cuidado de familiares.