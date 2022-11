Montero, arropada por Podemos, defiende la ley 'sí es sí' y pide unidad feminista ante la "violencia política"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este sábado la ley del 'solo sí es sí' porque protege a todas las mujeres que sufren violencias sexuales y ha demandado unidad del feminismo ante la "violencia política" que "no va a parar", porque "no es una bronca" sino la "estrategia" de la derecha "política, judicial y mediática" para frenar los avances del Gobierno de coalición.

Así lo ha trasladado durante el acto 'Con todas. Por todas', organizado por Podemos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid precisamente para arropar a la titular de Igualdad, tras el ataque personal que lanzó Vox en el Congreso y la "cacería" contra ella por la polémica por la reducción de penas a condenados tras la entrada en vigor de la ley. Un respaldo al que se han sumado también el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la exdiputada del PSOE en Madrid Carla Antonelli, cargos de IU y el exvicepresidente Pablo Iglesias, presente entre el público.

Y un día después del 25N y de la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con presencia de ministras del PSOE donde se escucharon gritos que pedían su dimisión, la ministra ha apelado a la necesidad de que todas las feministas, pese a la diversidad e incluso discrepancia que presenta el movimiento, estén "juntas y unidas" para "defender el avance de derechos". "La violencia política es una estrategia para que dudemos de nosotros mismas, las unas de las otras (...) para no generar redes de confianza, de alianzas. Por eso es importante que compañeras usen su poder para alzar la voz y defender las conquistas del feminismo", ha apelado durante su intervención.

Sobre todo, Montero ha citado la necesidad de terminar la legislatura con la aprobación de proyectos como la Ley Trans y la reforma de la del aborto, a la vez que ha recalcado que la normativa 'solo sí es sí' es "sólida" y debe ser aplicada correctamente por los jueces, porque protege a todas las víctimas violencias sexuales (algo que ocurre en nueve de cada diez casos). Es más, ha recalcado que esa campaña de "violencia política" busca "destruirla" a ella y a otras dirigentes, como las exministras del PSOE Bibiana Aido y Leire Pajín, porque no se limita al "insulto" sino un plan de sus adversarios para frenar al conjunto del feminismo, disciplinar a sus dirigentes, y en el que también ha caído la "progresía mediática". La prueba de ello, ha desgranado Montero, es la "reacción de la extrema derecha" y del PP, que sobre el incidente de Vox dijo: "quien siembra viento recoge tempestades". Y es que ha recalcado que "no es la primera ni será la última" que padece esa campaña, para rememorar las represalias durante el franquismo a las mujeres de izquierda. "Los adversarios no van a parar", ha reafirmado.

Ovacionada en diversos momentos con aplausos y consignas como 'Irene', 'Sí se puede' y 'Si nos tocan a una, nos tocan a todas', una de las sorpresas ha sido la emisión de un vídeo con el apoyo de Zapatero, quien ha dejado patente su reconocimiento a la ministra por las leyes impulsadas, frente a aquellos que "insultan", presumen de su "machismo" y representan un "pasado oscuro y tenebroso". "Nosotros podemos presumir de fomentar la cultura de los derechos, de la igualdad y la cultura que hace avanzar a la sociedad", ha destacado el exlíder del PSOE.

La propia Antonelli, que dejó las filas entre críticas por la actitud del partido a la Ley Trans y también ha sido aplaudida por los asistentes, ha dirigido unas palabras al auditorio para mostrar su solidaridad por los "ataques" y la "violencia" vertido contra "todo lo que sale del Ministerio de Igualdad", incluso desde aquellos sectores de izquierda que no asumen que hay un gobierno de coalición. "Siempre te estaré agradecida por tu apoyo a la Ley 'Trans'(...) Sobre tus espaldas han caído todos los odios", ha exclamado.

Cierre de filas de Podemos

En esta cita para arropar a la titular de Igualdad, ha recibido el respaldo de su partido con multitud de cuadros de Podemos pero también de formaciones como En Comú Podem (mediante su diputado Ismael Cortés) y el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, además del exdiputado de la formación Willy Meyer. También ha asistido la abogado y excargo de IU Cristina Almeida.

La formación morada se ha movilizado para cerrar filas con la titular de Igualdad con la presencia de su líder y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, diversos coordinadores autonómicos como Jesús Santos y Alejandra Jacinto (Madrid), Pilar Garrido (País Vasco), Irene de Miguel (Extremadura) y Antonia Jover (Baleares), entre otros, y cargos estatales como la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, la coportavoz estatal Isa Serra, diversos diputados en el Congreso, la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.

La afluencia al evento, convocado en apenas 48 horas, ha desbordado las previsiones de la organización. Según explican fuentes del partido, 400 personas han llenado el aforo de la sala donde se desplegaba el acto, otras 200 lo han seguido por monitores en un hall contiguo y se han quedado fuera 700 que aguaban a poder acceder al recinto, lo que ha motivado que tanto Belarra como Verstrynge salieran para agradecerles el compromiso con la ministra de Igualdad.

Belarra ha tomado la palabra para abrir el evento y ha reivindicado la necesidad de "arropar" a una "amiga" como Montero, quien ha recibido una "oleada de cariño y solidaridad" de presidentes latinoamericanos como Gabriel Boric (Chile), Alberto Fernández (Argentina) y Gustavo Petro (Colombia), que reconocen que es "vanguardia" y "baluarte" en materia de derechos feministas. Eso sí, la secretaria general de Podemos ha denunciado que Montero sufre la "cacería política" "más salvaje" desde que entraron en el Gobierno de coalición e incluso se fundó el partido, auspiciada por la "derecha judicial, política y mediática", pero también de parte de la "progresía".