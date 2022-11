Pablo Motos responde a la última campaña de Igualdad: “Gastarse más de un millón de euros para llamarme machista es indecente”

Pablo Motos se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras criticar durante la tertulia de ‘El Hormiguero’ de este jueves la campaña del ministerio liderado por Irene Montero con motivo del 25N, Día Contra la Violencia de Género.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

“Como sabéis, desde este programa hemos criticado muy duramente la ley del ‘solo sí es sí’. Y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista.

Motos continuó diciendo que a pesar de todo, la historia "tiene una parte divertida", y tras repasar “algunos de los titulares que me han señalado como machista”, el programa emitió la parte del ‘spot’ creado desde el ministerio de Montero donde un presentador pregunta a una mujer, en el marco de una entrevista, si, cuando duerme, "utiliza ropa interior sexy o cómoda". Entonces ella se gira a cámara y afirma: "Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta". Entre risas y aplausos del público, el presentador señala: "¿Quién, yo? No, no".

Motos aclara que este fragmento alude a una entrevista que realizó en 2016 a Elsa Pataki, que visitó ‘El Hormiguero’ con motivo de la presentación de una campaña “de ropa interior y de pijamas sexys” de la que la actriz era imagen, y recuperó el momento para que los espectadores observaran las diferencias entre “el tono baboso” del protagonista de la campaña “y lo que sucedió de verdad”.

Después, se volvió a emitir la parte en la que la joven del anuncio dice que si hubiera sido un hombre, no le habría hecho esa pregunta: "El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que yo sí le he preguntado a hombres cosas parecidas". Tras su afirmación, se emitieron imágenes en las que el presentador pregunta qué se ponen para dormir a invitados como Sergio Dalma, Maluma o Jordi Évole.

Para finalizar, Pablo Motos quiso saber la opinión de sus colaboradores en la tertulia de los jueves, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. Del val, guionista de ‘El hormiguero’, se refirió a la situación que recrear el ‘spot’ como “mentira” y aseguró “el extremo cuidado que tiene el programa para no ofender a nadie, ya sea hombre o mujer”. Nuria Roca confesó que “me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad”. La periodista Cristina Pardo también se pronunció afirmando que “siente mucho que la política se está convirtiendo en una política de redes sociales, de linchamiento…”. Tamaro Falcó calificó “de mierda” la citada campaña. Del Val volvió a intervenir para añadir que “con este tipo de campañas se están cargando esa lucha maravillosa que es el feminismo. El problema es cuando te dicen que te toca ofenderte”. Motos concluyó diciendo: "Creo que el feminismo es necesario y no es de ningún partido político, es un movimiento social".

Pablo Motos responde a la última campaña del Ministerio de Igualdad #CarrascoEH pic.twitter.com/SqF0kMJwBd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2022

Este fragmento del programa, compartido en las redes sociales de ‘El Hormiguero’, acumula más de 8.000 ‘retuits’ y 25.000 ‘me gustas’. Entre los comentarios, mientras unos aplauden las palabras de Pablo Motos, otros le critican duramente. Recopilamos algunos ejemplos a continuación.

💥💥TREMENDO REPASO de Pablo Motos al Ministerio de Igualdad de Irene Montero.



pic.twitter.com/LKbGq119ZB — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 24, 2022

Enorme Pablo Motos.

Todo mi apoyo por este enésimo caso de violencia gubernamental. https://t.co/JfAm91fqxS — 3 M.C. (he/him/Jim) (@tresmasciento) November 24, 2022

Si en un anuncio en el que no sale nombres se denuncia la violencia machista y empiezan a salir hombres sintiéndose ofendidos tal vez, solo tal vez, el anuncio refleja la realidad.



Llámese Pablo Motos, el Hormiguero, el Xokas o el Colegio Mayor Elías Ahuja. — Carla♀ (@carlagaleote) November 24, 2022

Que Irene Montero se ha gastado 1 millón de euros en meterse con Pablo Motos?? Poco me parece — palmer 🍃 (@manupalmer) November 25, 2022

Fijate que se podría haber aprovechado para pedir perdón por una frase desafortunada de hace años y así hacer que parezca un poco menos casposo el programa, pero no... Y de esto va el anuncio, del ¿Quién yo? No, no — Rafa (@SmoNaima) November 25, 2022

Pablo Motos dando lecciones sobre la última campaña del Ministerio de Igualdad.

Para mear y no echar gota. pic.twitter.com/RjQdl9Oq1z — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) November 25, 2022

Por su parte, el ‘streamer’ Xokas, otro de los que se ha sentido aludido por la campaña de Igualdad, también ha arremetido contra la iniciativa del ministerio de Montero, en su caso, a través a través de un directo en su canal de Twitch.