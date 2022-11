Herrarte responde a Montero: "Violencia es la que ejercen delincuentes sexuales que ven reducidas sus condenas por su ley"

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha contestado este viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el pasado miércoles denunció en el Congreso de los Diputados la "violencia política" que, a su juicio, se está ejerciendo contra ella por la polémica de la ley del 'solo sí es sí'.

"Violencia es la que ejercen los delincuentes sexuales que están viendo reducidas sus condenas gracias a la ley de la ministra Montero", ha dicho la edil, que en la pasada comisión de Hacienda aseguró que "las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa".

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la manifestación vivida este viernes por la mañana a las puertas del Ayuntamiento, a la que han asistido representantes de PSOE, Podemos, ZEC y CHA y en la que se ha pedido su dimisión. "España es un país libre en el que todo el mundo tiene derecho a manifestarse con libertad", ha dicho, antes de recalcar que "mientras nosotros hablamos, hay violadores que están saliendo de la cárcel". "Hoy nos despertamos con desgraciada noticia de que dos violadores han visto rebajada su pena por ley del ‘solo sí es sí’. Espero que el Gobierno rectifique", ha manifestado.

También ha descartado dejar su cargo, reivindicando su papel en el gobierno PP-Cs: "A mi todo esto me pilla trabajando, me avalan los resultados de mi gestión. Hemos puesto en marcha un programa como el Volveremos, que es un éxito sin precedentes. Vengo de presentar una acción de animación en un mercado y ahora estamos detallando el plan de comercio local. Mi trabajo consiste en mejorar el comercio y mis resultados objetivos me avalan", ha agregado.