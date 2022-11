Médica víctima de agresión: "Me decía 'me quedo con tu cara, con tus ojos, te clavaré un cuchillo"

"Me decía me 'quedo con tu cara, con tus ojos, te clavaré un cuchillo'. Hacía gestos, hacía de todo, no hubo contacto, ni me rozó, pero sí hubo amenazas y momentos de proximidad en los que me alejé". Así ha relatado la médica de familia del centro de salud Torre Ramona de Zaragoza, Marta Ruiz, cómo vivió esos momentos en los que, el pasado jueves, un paciente al que no quiso dar más medicación que la pautada se puso agresivo hasta el punto de que pulsó el 'botón del pánico' en el ordenador para pedir auxilio.

"Fue subiendo y subiendo, cada vez más agresivo, hasta que ya tuve que tocar el botón de alarma, porque aunque no soy miedosa, ni me asunto fácilmente, era excesivo. La cosa se puso fea. Además, es alto y grande a mi lado", ha relatado esta facultativa que este viernes, al igual que el jueves por la tarde, seguía al pie del cañón en su consulta.

Ruiz ha estado arropada por sus compañeros y por organizaciones sindicales en la concentración que se ha celebrado este mediodía a las puertas del centro de salud para reclamar al Salud un vigilante de seguridad para las instalaciones. No era la primera vez que este hombre protagonizaba un incidente en el ambulatorio. "Ya hubo otra ocasión en la que esta misma persona agredió a otra facultativa, tiró sillas por encima y tuvo que acudir la Policía. Llega a un punto en que dicen que se comunican todos los percances que ocurren no tendrían tiempo para llevar a cabo su trabajo ", ha explicado Sara Sastre, delegada sindical de Fasamet que ha asistido a la concentración de este mediodía.

En libertad, pero con orden de alejamiento

El detenido, según ha podido, saber HERALDO es M. E. C., de 34 años y nacionalidad argelina. Cuando la Policía fue a detenerlo se encontraba "muy alterado y bastante nervioso", pero dijo que no había amenazado a la médica y que lo único que quería era su medicación. Sin embargo, otro sanitario, testigo de los hechos, presenció lo ocurrido y corroboró la versión de la víctima, que mostró su deseo de interponer denuncia. Ya ha comparecido esta mañana ante el juez de guardia, asistido por la letrada Carmen Sánchez Herrero, tras pasar la noche en el calabozo y ha quedado en libertad con orden de alejamiento.