Cientos de transportistas marchan por Madrid para reclamar mejoras laborales

Cientos de transportistas se han manifestado por Madrid coincidiendo con su primer día de paro indefinido, para reclamar que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de costes, entre otras mejoras de sus condiciones laborales, agravadas por el encarecimiento del carburante.

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", “RS (por la ministra del ramo, Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", señalaban decenas de pancartas que se podían leer este lunes desde las 10.00 de la madrileña la Ronda de Atocha.

Allí se han concentrado, según cálculos policiales, en torno 1.500 transportistas, en su mayoría autónomos o de pymes y muchos de ellos portando chalecos amarillos.

La principal reivindicación de los organizadores es que el Gobierno aplique medidas efectivas para evitar trabajar a pérdidas

No obstante, miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, convocante de este paro que no secundan las grandes patronales del sector, elevan esa cifra a decenas de miles.

En declaraciones a la prensa durante su participación en la manifestación, el presidente de la citada plataforma, Manuel Hernández, ha explicado que no es intención de su colectivo que la protesta se prolongue tanto como la del pasado marzo, que duró 20 días y puso contra las cuerdas a la cadena de distribución logística española.

En ese sentido, ha insistido en la idea de que con la protesta, convocada a las puertas del periodo de ventas más intenso del año, incluidos el 'Black Friday' y todo el periodo navideño, no se busca "hacer daño" a ningún sector. "Nosotros somos las víctimas", ha defendido.

Manifestantes contra grandes patronales del sector

En cuanto a la falta de apoyo a los paros por parte de las asociaciones mayoritarias, ha contestado que cómo les van a apoyar "esos sinvergüenzas, si son los que nos han traído a esta situación, vendiéndonos, dividiéndonos y coaccionándonos, pero esto se va a acabar".

En su opinión, es "lamentable" que haya organizaciones que dicen que son de transportes "y no estén aquí con los camioneros, que sean unos vendidos, unos subvencionados, y que sean uno de los problemas para arreglar este sector y poder vivir dignamente", ha dicho Hernández, que también ha acusado al Ministerio de no querer actuar.

Entre las peticiones concretas de la plataforma ha mencionado que se impongan "sanciones ejemplares a los incumplidores" con la normativa vigente en materia de contratación por encima de los costes de explotación.

Además, pide que se acepten las sanciones que presentan las asociaciones o "colaboración con la Guardia Civil, que les han desautorizado" para controlar el cumplimiento de la ley.

Sobre si tienen previsto reunirse con la ministra, ha dejado claro que "son ellos los que nos tienen que llamar" y los que tienen las herramientas para actuar, y ha confiado en que la situación no se alargue mucho más.

También han pedido, entre otras cosas, la modificación de la ley de la cadena alimentaria para impedir la venta igual al precio de coste, así como la "trazabilidad de los productos importados" o la retirada de la Ley de Bienestar Animal, por considerar que no se ha alcanzado "consenso con las partes implicadas" y que se trata de una norma que no tiene "rigor científico".

"Hay presidentes de comunidades autónomas que sí están colaborando, como el de Extremadura, Guillermo Vara, y están tramitando inspecciones que la Administración central no está dispuesta a hacer, y si se hace en un sitio se puede hacer en otro", ha dicho Hernández a este respecto.

Representantes de la Asociación del Sector Primario Español, Asepres, que también han participado en la protesta, han apoyado estas reivindicaciones y han defendido que si sus reivindicaciones no son escuchadas por la Administración, seguirán en la calle.

Entre gritos de "ministra dimisión", “plataforma unida, jamás será vencida" o "el campo unido, jamás será vencido", los manifestantes han seguido su marcha rumbo al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.