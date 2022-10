Margarita Robles: "El antimilitarismo no se corresponde con la realidad del siglo XXI"

Orgullosa de los 120.000 hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas españolas, Margarita Robles elogia siempre su compromiso con la sociedad y su misión en la Ucrania que sufre bajo las bombas. También en este encuentro con 20minutos, que tiene lugar un día después de que un caballero legionario falleciera en un accidente durante unas maniobras. En los últimos meses han sido varios los uniformados españoles que han perdido la vida o han resultado heridos y la ministra traslada todo su «apoyo, cariño y solidaridad» a sus familias en estos duros momentos.

¿Ha tenido que estallar una guerra en Europa para que nos demos cuenta de lo importante que es invertir en defensaLa mayoría de ciudadanos nunca pensó que le tocaría vivir una guerra convencional y como es esta, de especial crueldad. Todos los países se han dado cuenta de que somos muy vulnerables y hay que apostar por la seguridad y la defensa. Si no hay paz, ni la sanidad ni la educación son posibles. Invertir en defensa es invertir en paz, seguridad y valores democráticos, y también en puestos de trabajo.

¿Imaginó alguna vez que le iba a tocar vivir una guerra como ministra de Defensa?En el mundo hay casi 30 guerras declaradas, pero las vemos muy lejanas. Pensamos en una guerra en el ciberespacio, de desinformación... Pero no imaginamos una guerra con carros de combate, con aviación, en la que vemos las fosas comunes y las masacres. Esa es la parte más dura. Pensar en la gente que afronta el invierno sin gas, que vive en los refugios sin luz…

¿Le parece suficiente el aumento presupuestario de casi el 26% que va a recibir su ministerio el año que viene?Estoy muy satisfecha porque hacía muchos años que no se invertía tanto en defensa. En estos últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo muy importante en programas de modernización muy necesarios. Y la ciudadanía lo percibe porque durante la pandemia han visto a militares ayudando. Cuando hay un incendio, una inundación, una nevada, ahí están la UME y los Ejércitos. Invertir en defensa es invertir en seguridad pero también en estar cerca de los ciudadanos, que saben que su Ejército trabaja para ayudarles.

A sus socios de Gobierno no les ha parecido bien que su ministerio tenga más presupuesto. ¿Está ya en paz con Unidas Podemos?Dentro del Gobierno, la política de defensa la marca siempre el presidente y es una política muy clara. Invertir en defensa es invertir en paz y en creación de empleo. No lo hace solo España, sino todos los países. Alemania, por ejemplo, tiene 100.000 millones para invertir en defensa. Y es importante que países como Suecia o Finlandia, que tenían a gala la neutralidad, se hayan dado cuenta de los riesgos y por eso quieren entrar en la OTAN. Pero no olvidemos que hay mujeres, niños, ancianos y personas masacradas por Putin y que estamos viviendo una guerra muy cruel. Somos muy vulnerables.