El falso 'rider' acusado de tres abusos y una agresión sexual en Barcelona niega todos los hechos

El falso 'rider' acusado de tres delitos de abuso sexual y uno de agresión sexual entre octubre de 2020 y enero de 2021 a vecinas de fincas de Barcelona ha negado este miércoles todos los hechos que se le atribuyen.

En su declaración en el juicio que sigue en la Audiencia de Barcelona, el hombre solo ha contestado a las preguntas de su abogado, que le ha preguntado si estuvo en el lugar y cometió las cuatro agresiones que la Fiscalía le atribuye, a lo que él ha contestado a cada una con solo un "no".

Su abogado también le ha preguntado si siguió un tratamiento por drogodependencia y si ya antes del juicio pagó 4.500 euros para indemnizar a las víctimas, lo que podrían suponer circunstancias atenuantes ante una eventual condena, y el acusado ha contestado que sí.

El letrado le ha pedido que explicara cómo la policía accedió a su teléfono móvil, y ha contado que fue cuando estaba detenido en los calabozos: "Se me acercan dos agentes diciéndome que era obligatorio sí o sí entregar el móvil, a lo cual me negué pero me obligaron a acceder al móvil" y a desbloquearlo.

La Fiscalía pide para el hombre una condena de 19 años de cárcel, y el juicio empezó el martes pero quedó suspendido hasta este miércoles por la mañana cuando la fiscal pidió incorporar nuevas pruebas: el tribunal las ha admitido todas esta mañana y también ha acordado que la declaración de las cuatro víctimas se haga a puerta cerrada.