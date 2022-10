Estos son los casos en los que debes devolver el carnet de conducir, según la DGT

Son varias las causas por las que, en un momento determinado, una persona puede verse en la obligación de solicitar un duplicado del carnet de conducir: por haberlo extraviado, porque ha perdido la cartera, porque le han robado... Para todos estos supuestos la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene respuesta, así como también para un casos concreto: ¿qué hay que hacer si el permiso vuelve a aparecer?

Según el artículo 11 del Reglamento General de Conductores de la DGT, "el titular de un permiso o licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o extravío deberá devolver el original de este, cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo hubiere expedido".

Además, el artículo especifica que "de resultar falsa la causa alegada para obtener el duplicado, dará cuenta del hecho a la autoridad judicial por si pudiera ser determinante de responsabilidad penal". Es decir, que si se detecta que el duplicado se ha realizado con fines de cometer algún tipo de suplantación de identidad u otro delito, está sujeto a sanciones penales.

El duplicado o copia del permiso de conducir se puede solicitar por robo, extravío o deterioro, pero también si ha habido algún cambio en los datos personales. El Reglamento General de Conductores recoge en su artículo 10 la obligación, también de notificar a la DGT los cambios de domicilio.

"Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción deberá ser comunicada en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico”.

De no hacerlo, el conductor se expone a sanciones, ya que las posibles multas no le llegarán si los datos de su domicilio no son correctos, lo que podrá aumentar su cuantía y además no podrá beneficiarse de la bonificación por pronto pago.

Cómo solicitar un duplicado del permiso y cuál es su precio

A la hora de solicitar su duplicado debe tener cuenta lo siguiente:

En el momento de realizar el trámite del duplicado, su permiso debe estar en vigor , en caso contrario se debe solicitar una renovación.

El duplicado del permiso de conducir supone la expedición de un nuevo documento, pero no varía las fechas de validez del permiso original.

El precio de un duplicado del carné de circulación es de 20,81 euros, aunque existen excepciones. Este trámite es gratuito si se trata de modificación de los datos de filiación que consten en los documentos de identidad y, tampoco tiene coste, si se trata de modificación de los datos que consten en los documentos de identidad de las personas físicas.