Ayuso cree que se están usando los gritos machistas para "desviar atención"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rehusado condenar los gritos machistas en el colegio mayor de Madrid, Elías Ahuja, porque considera que "se está desviando la atención" de otros asuntos de interés, y porque "le sorprende" que "la Fiscalía ahora sí esté para investigar" estos asuntos de la Universidad.

Así se ha manifestado Ayuso tras acudir al circuito de Jarama para la entrega de los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, donde ha sido preguntada por los periodistas acerca de si condena esos gritos, como hizo este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quién sí lo reprobó y tildó el episodio de "inadmisible".

Sin embargo, Ayuso ha evitado condenarlos explícitamente y se ha centrado en expresar su "sorpresa" porque ahora "la Fiscalía esté para investigar esto", mientras en la Universidad a lo largo de los años se han visto otros incidentes "gravísimos" sin que "la Fiscalía dijera absolutamente nada".

En este sentido, se ha referido a la aparición "en numerosas ocasiones" de pancartas "a favor de los presos de ETA", o "escraches y acoso" a profesores y alumnos "impidiendo conferencias en libertad", o la "persecución" a alumnos de la asociación juvenil española catalana S'ha Acabat.

"Me parece que tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad y nunca parece que importan", ha sentenciado la presidenta, matizando que "no es que no condene esos gritos, es que pasan muchas más cosas todos los días".

"Estamos politizando todo todo el tiempo, todo el día, todo", se ha defendido Ayuso, quien ha afeado que el Gobierno "desvíe la atención" con temas como este, dejando de lado el debate de otros asuntos de actualidad, como "la subida de los sueldos del Gobierno".