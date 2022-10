La Fiscalía investigará si hay delito de odio en los gritos machistas del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid

"Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!". El vídeo con este cántico machista, vejatorio y vergonzoso proferido al unísono por estudiantes del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid y dirigido contra sus vecinas del colegio mayor Santa Mónica ha sacudido las redes sociales, desencadenando un torrente de reacciones sociales y políticas, desde el presidente del Gobierno, al líder del PP pasando por la ministra de Igualdad y asociaciones de rectores y estudiantes, todos condenando el denigrante episodio, que va a investigar la Fiscalía por si es constitutivo de un delito de odio.

El incidente del que todo el mundo habla ocurrió la noche del pasado domingo en la Ciudad Universitaria, donde se encuentran el Elías Ahuja, gestionado por los Agustinos pero dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, y el Santa Mónica, situado justo enfrente. Comienza con el grito de un primer universitario al que se une el resto de exacerbados desde sus dormitorios al tiempo que suben las persianas y empiezan a proferir gritos asomados a las ventanas y aporreando la fachada del edificio. En el vídeo -que se ha hecho viral hasta el punto de que habló del mismo la portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti- se escuchan los aullidos machistas de todos los colegiales.

Colegio mayor Heraldo.es Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este comportamiento.

Estudiantes de ambos entes educativos se han apresurado a reducir el escándalo a una tradición que consiste en una especie de batalla dialéctica entre los dos colegios. "Es una tradición de los novatos, no hay que sacarla de contexto ni darle mayor importancia", decía un alumno del Elías Ahuja. "Era un clásico escuchar muchas noches 'Mónicas, putas', pero nunca me sentí ni insultada ni amenazada", apuntaba una exresidente del Santa Mónica.

La dirección del colegio sí ve la gravedad de los hechos y ha tomado cartas en el asunto. Este jueves anunció que el cabecilla del primer grito fue expulsado el pasado martes. Además, aplicará al resto el régimen disciplinario de la institución -"que en casos graves, como este, implica la expulsión"- y obligará a todos los universitarios involucrados a participar en cursos de sensibilización en igualdad de género.

Tras divulgarse el vídeo de los 'ahujos', como son conocidos, las redes sociales estallaron con miles de internautas censurando el ultrajante cántico de los jóvenes. "Qué asco y qué miedo", "Vivimos en el planeta de los simios", o "No sé qué estudian pero no me los quiero encontrar trabajando", escribían en Twitter varios usuarios. Otros exigían medidas contundentes para reprobar estas conductas machistas. Y algunos tuiteros recordaron que entre los antiguos alumnos del colegio mayor se encuentra el expresidente del PP, Pablo Casado.

El director del colegio mayor, Manuel García, atendía este jueves a una legión de periodistas a las puertas del centro, y en sus declaraciones ofrecía sus disculpas públicas a las colegialas del Santa Mónica e insistía en reprobar los hechos y en recalcar su compromiso con la educación en valores.

Fuentes del Elías Ahuja señalaron que muchos alumnos se sienten avergonzados por las imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales, y que el suceso no representa a la mayoría de los 'ahujos' ni tampoco refleja la realidad del colegio.

"Ha sido un hecho puntual bastante desgraciado"

También la Universidad Complutense de Madrid, de la que depende el colegio mayor, anunció que va a investigar lo ocurrido para "depurar responsabilidades". La UCM trabajará "de manera coordinada con el resto de las universidades" para aplicar sanciones a los colegiales involucrados. "Estas actuaciones no tienen cabida en ningún ámbito de la sociedad, y menos aún en el ámbito universitario", señaló en un comunicado.

En esta misma línea se pronunció la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas que condenaron "rotundamente" este acto de violencia contra las estudiantes del colegio mayor Santa Mónica, dijo el presidente de la CREUP, Nicolás Hernández.