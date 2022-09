El 62% de los votantes socialistas, en contra del indulto a Griñán

El indulto a José Antonio Griñán no convence ni a propios ni a extraños: incluso entre los votantes del PSOE hay una mayoría que se posiciona en contra de conceder el perdón judicial al expresidente andaluz, condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE.

Según el último sondeo realizado por el Instituto DYM para HENNEO, el 62,5% de personas que votaron al PSOE en las últimas elecciones no son partidarios de que se le conceda un indulto que ya ha solicitado su familia. Solo un 19,8% estaría a favor de la concesión de la medida de gracia. Por su parte, el Gobierno ha tratado de sortear la cuestión hasta ahora con respuestas genéricas cuando se le ha preguntado al respecto.

Si la pregunta se hace al total de los encuestados, el rechazo al indulto llega al 70,8%, y solo el 11,4% se muestra a favor. Entre el resto de partidos tampoco hay ningún electorado que sea proclive al indulto de Griñán, de quien el Tribunal Supremo acreditó que era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se cometieron en el fraude de los casos de formación en Andalucía.

En este sentido, es curioso que el porcentaje de votantes de Unidas Podemos a favor de la medida de gracia para el expresidente (20,3%) sea superior al resultante entre los electores socialistas. En el resto de los partidos, el rechazo es aún más destacable. Están en contra el 87,3% de votantes del PP; el 97,7% de los de Vox; y el 85,6% en el caso de Ciudadanos.

El 46,3% de los encuestados, a favor del pacto de los grandes

Casi la mitad de los españoles está a favor de una política de pactos entre los grandes partidos -PP y PSOE- frente a los acuerdos del Ejecutivo con formaciones minoritarias, como pueden ser el PNV o ERC. Así lo muestra la encuesta del Instituto DYM para HENNEO, en la que el 46,3% de los encuestados se muestra partidario de que el presidente Pedro Sánchez acepte la propuesta que le lanzó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el Senado para "pactar las medidas del Gobierno con el PP y no con otras formaciones". El 26,4% está en contra y el otro 27,2% opta por la opción 'no sabe, no contesta'.

Entre los votantes del PP, la opción de grandes pactos es mayoritaria, pues solo un 5,3% se muestra en contra frente a un 85,6% que está a favor. Esta tendencia se replica entre los votantes de Ciudadanos y los de Vox, entre los que el rechazo a los grandes acuerdos entre PP y PSOE roza el 20%. En el caso de los votantes del PSOE, opinión dividida.

Ficha técnica