Sánchez insta a Feijóo a cumplir la renovación del CGPJ que pactó Casado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a cumplir el acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que su antecesor, Pablo Casado, firmó con el Gobierno en otoño de 2021, pues ha subrayado que el bloqueo de la institución, que suma 1.351 días, ha superado ya todos los precedentes.

En declaraciones durante una visita a La Palma, Sánchez ha confirmado que Gobierno y PP llegaron firmaron un acuerdo para renovar el CGPJ, un documento que ha publicado este martes el diario 'El País' y que llevaba la firma del ministro Félix Bolaños y del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea.

"Hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el Consejo y le pido que cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución, que se debe cumplir del primero al último de sus artículos", ha señalado.

Según ha dicho, el CGPJ ha cumplido ya 1.351 días bloqueado y esa situación ya no tiene precedentes en la historia democrática de España ni en toda Europa, y por ello ha pedido "responsabilidad" y "lealtad institucional" al PP de Núñez Feijóo. "Esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, no tiene precedentes -ha afirmado-. El Gobierno tiende la mano, dispuesto a renovar mañana mismo el Consejo, y lo que pido al PP es que cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma".

Niega cualquier crisis de Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este martes que vaya a llevar a cabo una crisis de Gobierno a la vuelta del verano como se ha publicado en algunas informaciones y ha acusado a los medios de comunicación de "intoxicar". En este sentido, ha afirmado que se encuentra con noticias que ni ha pensado.

Así lo ha afirmado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su décima visita a la isla de La Palma: "En algunas ocasiones me encuentro en los medios noticias que ni tan siquiera he pensado", ha exclamado el jefe del Ejecutivo visiblemente molesto.

Acto seguido ha hecho un llamamiento para que no se publiquen "especulaciones" y ha querido dejar claro que no entra en sus planes "hacer ninguna crisis de Gobierno". En su opinión, las informaciones que se publican son para que él luego "responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un Gobierno estable".

Sin embargo, ha querido dejar claro que su Gobierno "es estable" y va a llegar al final de la Legislatura. "Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras", ha confesado antes de recalcar que "una cosa es informar y otra, intoxicar".

Sánchez pide al PP que aparque la lucha partidista con el ahorro energético y tenga "sentido común y solidaridad". Así, ha insistido: "las intoxicaciones, desde luego nada tienen que ver con lo que pienso y en cómo vamos a actuar en este semestre que creo que es importante".

Y lo importante, según ha afirmado Pedro Sánchez es afianzar la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo. Es decir, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, luchar contra la inflación, superar el covid y hacer frente a las realidades diarias que tienen los españoles "más allá de las especulaciones que nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones".