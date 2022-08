Feijóo activará en otoño los congresos regionales pendientes para preparar el próximo ciclo electoral

Una de las prioridades de Alberto Núñez Feijóo desde que cogió el timón del PP en abril ha sido completar la renovación orgánica del partido con los congresos regionales que quedaban pendientes para tener todo a punto de cara al ciclo electoral que se avecina. Antes del parón estival, se celebraron los cónclaves de Extremadura, donde María Guardiola fue elegida para llevar las riendas del partido en la región en sustitución de José Antonio Monago, y de Murcia, donde Fernando López Miras renovó las competencias como líder territorial. Todo ello tras haber entregado, previamente, los galones de baronesa a Isabel Díaz Ayuso en Madrid y a Alfonso Rueda en Galicia. El objetivo, ahora, es poner fecha a los procesos de Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, y a los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se retomarán en septiembre y se convocarán de forma extraordinaria -en un plazo de treinta días-, según confirman en la dirección nacional.

El mayor escollo que enfrenta Génova se encuentra en La Rioja, donde la salida de José Ignacio Ceniceros ha abierto una pugna por el poder entre Alberto Bretón y Alfonso Domínguez, todo ello con Cuca Gamarra, en el fondo del paisaje. Hay quien señala a la secretaria general del PP como la persona idónea para ocupar ese puesto y poder arrebatarle así en las próximas autonómicas el Gobierno a la socialista Concha Andreu. Esa vía, sin embargo, parece descartada. Gamarra no quiere marcharse y cuenta con el respaldo de la cúpula, donde valoran muy positivamente el papel que ha desempañado en estos meses.

Las cosas están algo más claras en Navarra, donde parece que Ana Beltrán, una de las dirigentes fieles hasta el final a Pablo Casado, no continuará al frente del partido. Entre las opciones de relevo cobra fuerza Javier García, diputado de Navarra Suma y que, además, ha sido el hombre elegido por Feijóo para formar parte de la Junta Directiva Nacional. De cara a mayo, el líder del PP buscará fórmulas para ganar peso en la comunidad foral ya sea de la mano de UPN, como hasta ahora -salvo el impasse de 2008 a 2019- o en solitario.

En Cantabria, la anterior dirección del PP no quería que siguiera María José Sáenz de Buruaga y ya tenían diseñado un plan para sustituirla por la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Sin embargo, la traumática salida de Casado lo cambió todo y Buruaga no descarta presentarse a la reelección, aunque entre los populares cántabros se barrunta la posibilidad de que el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dé un paso al frente después de su entrada en la dirección nacional como secretario del comité electoral.

Tampoco hay un futuro definido en Asturias, donde no está clara la continuidad de Teresa Mallada pese a que una encuesta filtrada desde el PP regional pronostica la mayoría de su candidata -en una hipotética suma con Vox- frente al socialista Adrián Barbón. En las ciudades autónomas, en cambio, hay más certidumbre de cara a los liderazgos regionales. En Ceuta, Génova está pendiente de conocer cuál es la voluntad de Juan José Vivas, presidente de la ciudad desde hace 21 años mientras que en Melilla, Juan José Imbroda ya ha anunciado que se presentará a la reelección.

El 'polvorín' vasco y catalán

Menos prisa tienen en Génova para poner fecha a los congresos del País Vasco y Cataluña, porque su calendario electoral es diferente al resto y no se abrirán las urnas el año que viene. Dirigentes del PP apuestan por la sustitución de Carlos Iturgaiz y Alejandro Fernández, respectivamente. Sería, según estas fuentes, un cambio de mensaje, de imagen y de liderazgo en ambas comunidades pero, por ahora, Feijóo no ha dado pistas sobre si se plantea o no darles una segunda oportunidad.

Lo que si ha dejado claro el gallego es que el PP trabajará en una «estrategia global» en ambas autonomías, que «va más allá de las personas», para «reconectar» con los electores que han perdido. Iturgaiz logró en las últimas elecciones en Euskadi sólo un 6,77% de los votos y en las generales de 2019 el 8,9% mientras que Fernández obtuvo un paupérrimo 3,85% de los votos en las autonómicas catalanas y un 7,47% el 10-N.

La prioridad que Feijóo ha fijado son los comicios de mayo de 2023, donde el PP espera incrementar su poder territorial recuperando la Comunidad Valenciana o Baleares. Génova ha pedido a sus organizaciones empezar a elaborar listas buscando los mejores perfiles para gobernar en cada plaza y les dará libertad para confeccionar candidaturas, consciente de que sus barones son los que mejor conocen su territorio.