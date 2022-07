Isabel Rodríguez: "Nuestra obsesión es proteger a la gente, no si las medidas se aprueban con Bildu o ERC"

Es la encargada de vender el relato del Gobierno de coalición. Sí, de coalición, matiz nada desdeñable para su cometido teniendo en cuenta que comparte Consejo de Ministros con Unidas Podemos. ¿Se acuerdan de aquello que dijo Pedro Sánchez de que el Gobierno hablará con varias voces y una misma palabra? Dicho y hecho. Tiene la palabra Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981), portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial y, desde el sábado, una de las integrantes del nuevo sanedrín ideado por Sánchez para relanzar el PSOE. "Nuestra obsesión es proteger a la gente", insiste.

Se dice que cuando las cosas funcionan, no hay que tocarlas. ¿Qué falla en el PSOE?

Estamos en un momento en el que el Gobierno está absolutamente centrado en gobernar, en trabajar, en gestionar una situación complicada. Un Gobierno que ha tenido que enfrentarse a sucesivas crisis, como la pandemia, y ahora a una guerra que está teniendo graves consecuencias económicas y en nuestra vida cotidiana. Ahora llegan citas electorales muy importantes y el partido debe estar fortalecido.

¿Por qué se pretende fortalecer? Insisto, ¿qué está fallando?

Se buscar reforzar el engranaje de la organización. El PSOE es un partido flexible que ha demostrado su capacidad para responder a las demandas de la sociedad. Con estos cambios se refuerza en materia de comunicación, en experiencia... Lo que se busca es que el Gobierno se dedique solo a gobernar y el partido vaya a ganar.

¿Estos cambios significan que las designaciones realizadas hace nueves meses en el 40º congreso del partido fueron un error?

No, han cambiado las circunstancias. Entonces no había una guerra. Fíjese si han cambiado que hace apenas cuatro meses el líder de la oposición era una persona completamente distinta y ahora no sabemos dónde está.

Tras los cambios en el PSOE, ¿llegarán los del Gobierno?

Es una decisión del presidente, pero él mismo ha expresado recientemente que quiere que estemos centrados en nuestro trabajo. Su obsesión es dar estabilidad y tranquilidad al Gobierno.

Sánchez ha prescindido de aquellas personas que le llevaron a lo más alto y apuesta por aquellos a los que se enfrentó. ¿Este giro es una autoenmienda a la totalidad?

No, lo que muestra es la grandeza de un secretario general que dirige el partido que más ha contribuido a la democracia de este país. Somos el partido que más veces ha gobernado este país y el único que ha gobernado todas las comunidades autónomas. Fíjese, vamos a tener a un lehendakari de portavoz en el Congreso.

¿Por qué Patxi López?

Me confieso admiradora de Patxi y de todos los socialistas vascos, que en momentos de tanta adversidad estuvieron defendiendo nuestras ideas y contribuyendo de manera tan importante a la paz.

¿El CIS, colocando al PP como primera fuerza, ha desatado todas la alarmas?

Insisto en la idea de la volatilidad. Los tiempos que nos ha tocado gestionar son así, rápidos, y no prestamos atención a lo que dicen las encuestas porque nuestra prioridad es afrontar la crisis, atender a las familias, a los autónomos, a los jóvenes... No tomamos decisiones desde una perspectiva de rentabilidad electoral, sino de rentabilidad social. Nuestra obsesión es proteger a la gente.

¿Se ha "podemizado" Sánchez, como le reprocha el PP?

El PSOE suma más de 140 años de principios y valores. Nosotros seguimos siendo los mismos.

"La única encuesta"

Según el CIS, más de medio millón de personas que votaron al PSOE en 2019 ahora lo harían por el PP. ¿Por qué?

La única encuesta que sigue el Gobierno es la encuesta de población activa, que va muy bien, y hasta que abran las urnas esta será nuestra obsesión demoscópica.

¿Hablar de los "señores con puro reunidos en los cenáculos de Madrid" y erigirse en azote del Ibex creando impuestos a las energéticas y a la banca cuando vienen mal dadas es populismo?

Lo que el Gobierno reclama a los poderes económicos y las grandes empresas es que tengan esa responsabilidad social con nuestro país. Y estoy convencida de que muchas coinciden con ello. Siempre hemos defendido una respuesta que imprima justicia social.

Con estas medidas, sin duda impactantes, ¿buscaron dejar en fuera de juego a Yolanda Díaz?

No creo. Ella misma ha dicho que las comparte y las apoya.

Pero no las conocía. Sus caras mientras escuchaba al presidente en la tribuna eran un poema.

El presidente se nutre de las aportaciones de todos los departamentos y luego él es el que elabora su discurso. Las líneas básicas eran conocidas por todos.

¿No se fían de su socio?

El presidente del Gobierno es el que elabora su discurso hasta el último momento.

Hablan de sus problemas de comunicación, del "ruido" que genera la derecha. El problema es que ese ruido es generado por el propio Gobierno de coalición.

Deberíamos esforzarnos más en expresar todo lo que nos une más allá de aquello que, lógicamente, nos diferencia al ser dos formaciones distintas. Siempre digo que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, así que debemos intentar corregirlo para que no haya interferencias en una acción de gobierno que es impecable.

Hablan del qué, de las medidas, pero no del quién. ¿Sumar con ERC y EH Bildu resta?

No creo que ningún joven cuya situación económica familiar sea ajustada esté pensando con quién vamos a sacar adelante el decreto que va a hacer que él tenga 400 euros más de beca al terminar este mes. Y lo mismo sucede con los habitantes de mi tierra (Ciudad Real) que van a beneficiarse de la gratuidad del bono transporte. Sí creo, fíjese, que tendrán muy en consideración quién se está oponiendo, que es el PP.

Decía Feijóo que ellos, "ahora más que nunca", están por los pactos de Estado, pero que el problema es que ustedes son "rehenes de ERC y de Bildu".

(Suspira). A ver cómo se lo explicó al señor Feijóo. Una cosa es predicar y otra dar trigo. La moderación, la voluntad de pacto, no se predica, se practica. Si se trata de pactos, ahí están todos los alcanzados con los agentes sociales, somos el Gobierno del acuerdo. Mucho tiene que correr el señor Feijóo para alcanzar los rankings de pactos de Pedro Sánchez.

Entonces, estarían dispuestos a pactar con el PP...

Dispuestos no, dispuestísimos. El PP tiene encima de la mesa once acuerdos básicos, entre ellos, que cumpla la Constitución para renovar el Poder Judicial, porque Feijóo se ha declarado en rebeldía como hizo Casado.

¿Que Bildu y el independentismo estén cruzando los dedos para que Sánchez siga en el Gobierno es un síntoma de debilidad?

El Gobierno mira directamente a los españoles y está atento a sus preocupaciones. No mira a los grupos políticos en el Congreso. El Gobierno los respeta, que es lo mismo que respetar la voluntad popular. Porque el Congreso es la sede de la soberanía popular.

Si la soberanía popular ha dado cinco escaños a Bildu y dio 52 a Vox, ¿por qué critican los pactos del PP con ellos?

Tengo la misma opinión de los diputados de Vox que de los de Bildu, han sido elegidos por los españoles y españolas. Otra cosa es dar cobertura a los gobiernos y Vox ha entrado al Gobierno de una comunidad autónoma.

¿La diferencia es entrar o no en los gobiernos? ¿Apoyarlos desde fuera vale?

La clave es qué se firma, qué se defiende. Quiero recordar que ofrecimos un pacto al PP para evitar ese Gobierno de coalición en Castilla y León.

La crisis energética

Bruselas quiere aplicar recortes obligatorios del suministro de gas para hacer frente a un invierno que se prevé muy complicado. ¿Los hogares españoles sufrirán recortes de gas?

Absolutamente no. No compartimos el plan propuesto. España ha hecho sus deberes todos estos años, tenemos reservas y vivimos con cierta tranquilidad un momento de tanta excepcionalidad.

Toca negociar, pero si la mayoría de los Estados miembros dice que son obligatorios, ¿qué hará España? ¿Se negará?

Lo que defendemos es evitar daños desproporcionados a la sociedad, a los hogares y la industria. España ha hecho esfuerzos muy importantes en materia energética que no han hecho otros países.

¿España está en condiciones de no ser solidaria después de haber sido uno de los países más beneficiados al recibir 140.000 millones de los fondos UE?

España forma parte del corazón de Europa. Somos un país solidario y nos hacemos cargo de las dificultades que tienen otros países por su dependencia del gas ruso y siempre estamos dispuestos a ayudar. Pero la propuesta planteada no la compartimos.

¿España se puede permitir gastar 14.000 millones para actualizar las pensiones con el IPC?

Sí. El Gobierno de España tiene un claro compromiso con los pensionistas. No podemos olvidar que el pensionista de hoy fue el trabajador de ayer, el que ayudó a levantar este país, y así lo hemos querido reconocer por ley.

¿Por qué a los pensionistas sí y a los funcionarios no?

La situación es distinta, sobre todo en la cuantía, ya que hay pensiones muy bajas. Pero bueno, se están manteniendo contactos con los sindicatos para ver cómo afrontamos la situación.

Pensiones, más gasto militar, más gasto social para contentar a Podemos por la subida en Defensa... ¿Cómo se paga todo esto?

El Gobierno tiene claro que no lo van a pagar los mismos. Hasta ahora, las crisis las ha pagado la sociedad española en su conjunto y esta vez será diferente. Y lo seguiremos haciendo aprobando presupuestos y reduciendo tanto el déficit como la deuda.

No sé, suena a cuadratura del círculo.

Nunca fue fácil.

La renovación del Poder Judicial sigue bloqueada. La UE ya ha advertido de que la amenaza de sanciones es real y ha pedido que los jueces elijan a los jueces del CGPJ. ¿Por qué no lo hacen?

Los jueces proponen a los jueces. Lo que es indiscutible para los jueces, para el PP y para todo el mundo es que la ley y la Constitución están para cumplirse.

¿El Gobierno, con la mesa de diálogo, está dando trato de favor a Cataluña?

Este Gobierno entiende la diversidad de este país y la afronta como una riqueza en todos sus términos, como hemos visto en la gestión de la pandemia con el papel esencial de las comunidades autónomas.